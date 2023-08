Retteghetnek a sorsuk miatt azok, akik a „q-szobába” kerülnek Budapesten

Célegyenesben a világbajnokság szervezőbizottsága

Ami a vb friss híreit illeti, Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója az Origó Sportnak elmondta, hogy a múlt hét végén elkezdték a vb városszerte található több mint ötven hivatalos helyszínének az ellenőrzését. Ebbe beletartozik a reptértől a kongresszusi helyszínen át az a 37 szálloda is, amelyekben a versenyzőket és a delegációk többi tagjait elszállásolják, az edzőpályák és a szurkolói zónák is. Közben érkeznek a sportszerek, amiket a futópályát is készítő Mondo nevű cég külön a vb-re gyártott le. Ilyenek a rajtgépek, a magas- és rúdugró szivacsok, az állványok. Saját technikájával jön az időmérő eszközöket biztosító Seiko. Mindkét cég több kamionnal érkezik Budapestre. Szerdán megnyílik az első akkreditációs központ is a stadion mellett, és már futnak be a sportolók is, ami újabb feladatot ró a szervezőkre.

Németh Balázs arról is beszámolt, hogy közelednek a 300 ezer eladott belépőjegyhez, és ez köszönhető a vb elmúlt napokban bemutatott kabalafigurájának, a Youhuu névre „hallgató” rackajuhnak is, aki Budapesten már számos helyen népszerűsítette nagy sikerrel a világbajnokságot.

Youhuu Budapest belvárosában is nagy sikert aratott Fotó: Facebook/Nemzeti Atlétikai Központ/Zsigmond László

A vb-re belépőket a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon lehet vásárolni. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen kilenc esti és öt délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és hat ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.

Borítókép: Youhuu a Halászbástyán is népszerűsíti a világbajnokságot (Forrás: Facebook/Nemzeti Atlétikai Központ)