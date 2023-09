A dán edző kívánságára két holland játékos érkezik Győrbe

A 23 éves Dione Housheer hat éve már Dániában játszik, 2021 óta tagja az Odensének, előtte három idényen át a Nyköbinget erősítette. A jobbátlövő világbajnokságot nyert Hollandiával 2019-ben, valamint egy Európa-bajnoki bronzérmet is bezsebelt a nemzeti gárdával. Az Odensével kétszer is dán bajnok és egyszeres kupagyőztes, tavaly pedig őt választották meg a liga legjobb jobbátlövőjének.

Kirkely ismerős arcokkal dolgozhat együtt Győrben. Fotó: Nemzeti Sport/Nagy Gábor

– Fiatalkorom óta álom volt számomra, hogy itt játszhassak. Hatévnyi dániai tartózkodás után úgy éreztem, készen állok arra, hogy megtegyem a következő lépést a karrieremben, és tagja legyek a világ egyik legjobb csapatának. Hosszú évek óta követem az ETO-t, többször játszhattam ellenük az otthonukban is. Éppen ezért nincs bennem semmi kétség a döntés helyességéről, hiszen Győrben pályára lépni minden alkalommal különleges élmény volt – jelentette ki Housheer a győri honlapon.

A szintén 23 esztendős Bo van Wetering honfitársával szintén nyert világbajnokságot, valamint dán és holland bajnok is. Karrierje során az Odensén kívül megfordult még a Westfriesland SEW, a VOC Amszterdam és a TuS Metzingen csapatában. – Az elmúlt években igazán közelről tapasztalhattam meg többször is, milyen ellenük játszani, megtapasztaltam a hihetetlen hangulatot a csarnokban. Pontosan ezért várom már nagyon, hogy az ETO-család része legyek magam is. Sokat köszönhetek az Odense csapatának, amiért örökké hálás leszek nekik, de úgy érzem, eljött az ideje, hogy továbblépjek a karrieremben – fogalmazta meg Houseerhez hasonlóan érzéseit Wetering.