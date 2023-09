Ancelotti nem tud dönteni: Bellingham szerencsés vagy gyors

Karim Benzema távozott, Vinícius Júnior sérült, a Real Madrid mégis minden meccsét megnyerte eddig az idényben. A gólfelelős szerepkört egyelőre nem csatár, hanem középpályás vette át: Jude Bellingham hat mérkőzésen hat találatnál jár, s ezek közül három győztes találat volt. A Celta Vigo ellen a 81., a Getafe ellen a 95., a Bajnokok Ligája első fordulójában, az Union Berlin ellen a 94. percben lőtte a sorsdöntő gólt Bellingham, akit a meccs legjobbjának is megválasztottak a BL-rajton. Természetesen a vezetőedző, Carlo Ancelotti is dicsérte játékosát, bár úgy tűnik, arra is figyel, hogy a fiatal angol labdarúgó ne szálljon el magától.

Jude Bellingham a mezőnyben is hasznos munkát végzett, majd győztes gólt szerzett Carlo Ancelotti csapatában (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)

– Nem fogok hazudni, reménykedem benne, hogy a folytatásban is betalálok a 94., 95. percben. Bár a szívemnek és a csapatnak jót tenne, ha korábban lőném a gólokat – mondta a lefújás után a jókedvű Bellingham, aki ismét leszögezte, gyerekkori álma volt a Realban játszani. – Amióta az eszemet tudom, a Real Madridot néztem a tévében, és most ennek a csapatnak a mezében rúghatom a gólokat. Magabiztos srác vagyok, de ennyire jó idényrajtot remélni sem mertem, különösen a góljaim számát illetően.

Bellingham a sztár Ancelotti csapatában

Az angol játékos idénykezdetével egyelőre viszi a show-t Madridban, ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy nélküle hol tart a Real. Joselu sok lehetőséget elpuskázott a BL-meccsen, igaz, a bajnokságban már neki is van két gólja.