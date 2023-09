Lang Ádám: Idegesít a hibám, ilyen többet nem fog előfordulni

Lang Ádám szerint a csehek hasonló játékerőt képviseltek, mint a szerbek, ez kiderült az 1-1-re végződő vasárnapi feékészülési meccsen. – Roppant fizikálisak, ahogy lehetett látni is, rengeteget futnak, a párharcokba belemennek. Nagyon agresszívak és ők is három belső védővel játszanak. Folyamatosan topbajnokságokban edződnek, úgyhogy ez is egy komoly teszt volt – idézte a Nemzeti Sport a Cipruson légioskódó védőt. Az Omonia Nicosia hátvédje a saját hibájáról is beszélt a mérkőzés végén.

Lang Ádám (2) tudja, hogy hibázott Fotó: Koncz Márton/Nemzeti Sport

– A hibáktól nem félek, viszont a csehek ellen elkövetett hibám nagyon idegesít. Hülye megoldást választottam, nem haza, hanem oldalra kellett volna fejelnem a labdát. Ilyen nem fog még egyszer előfordulni, és természetesen sajnálom, hogy így alakult. Hiszen kontrolláltuk a meccset, a cseheknek nem volt komoly helyzete, sajnálatos módon sikerült egy asszisztot adnom nekik. És ezt nagyon sajnálom. A bekapott gól után nagyon akartunk, a közönség is nyomott minket előre, hogy megszerezzük a győztes gólt. Mindenki szeretett volna gólt rúgni, ezért kicsit elcsúsztunk, szervezetlenné váltunk. Ebből is tanulnunk kell: alakuljon bárhogy az eredmény, a taktikai utasításokat mindig követni kell – mondta az Omonia 30 éves védője.