Lisztes Krisztián árulkodó szavai a Ferencváros sikere után

A Ferencváros a 2022/23-as idényben tizenkilenc év után első magyar csapatként játszhatott tavasszal is nemzetközi kupameccset. A Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján néhány perc erejéig lehetőséget kapott a tizenhét éves tehetség, Lisztes Krisztián is. A fiatal támadó fél évvel később, a Csukaricski elleni Konferencialiga-csoportmeccsen már teljesen más helyzetben állt be csereként. A köztes időszakban Lisztes Krisztián a Ferencváros megbízható gólszerzője lett, s ezt az idényt már úgy játssza végig a zöld-fehéreknél, hogy köztudott: a következő szezontól Bundesliga-játékos lesz, az Eintracht Frankfurt színeiben szerepel majd.

Lisztes Krisztián, a Ferencváros játékosa már a következő feladatra koncentrál (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Úgy küldött be Dejan Sztankovics, hogy próbáljak gólt lőni vagy gólpasszt adni, csak a szokásos – mondta Lisztes a beállása előtti percekről. A fiatal játékos 2-1-es előnynél ismét komoly feladattal lépett pályára, s a Ferencváros harmadik góljában valóban fontos szerepet játszott. – Elém pattant a labda, megpróbáltam a kapuba juttatni. Sajnos nem sikerült, nyilván még jobban örülnék, ha már az én lövése bement volna, de a lényeg, hogy a csapat nyerni tudott.

Bár alig néhány hónapja tekinthető a felnőtt keret teljes jogú tagjának, Lisztes már a harmadik vezetőedző kezei alatt játszik a Ferencvárosban, Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba után most Dejan Sztankovics a főnök az FTC öltözőjében.