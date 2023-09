„Nem kifogás” – de Sztankovics azért látja a gondokat

Dibusz – Makreckis, Wingo, Abena, Ramírez – Sigér, Abu Fani – Lisztes, Zachariassen, Marquinhos – Varga B. Dejan Sztankovics sokakat meglepett a Kisvárda elleni kezdőcsapattal. Két jobbhátvéd (Makreckis, Wingo) is szerepelt a védelemben, amely ebben az összeállításban még sohasem játszott. Mindez nem okozott gondot, a Fradi ugyan csak 1-0-ra győzött, de végig kézben tartotta a mérkőzést. Lisztes pedig ismét bizonyította, hogy szép jövő előtt áll, ezúttal fejjel szerzett nagyon szép gólt.

Sztankovics örülhet, hogy van egy olyan tehetséges játékosa, mint Lisztes Krisztián (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)

– Maximálisan ilyen mérkőzésre számítottam, sok párharcra, egy erős ellenfélre, amelyik sokat fut. Talán úgy tűnhet, hogy az első játékrészben jobban támadtunk, de a második félidőben is sok mindenre kellett megoldást találni – a végén már két jobbhátvédünk volt a pályán, Abena és Wingo ráadásul először szerepelt egymás mellett.

Ezek nem kifogások, tények. A lefújás után megköszöntem a fiúknak a teljesítményüket, elmondtam, hogy büszke vagyok rájuk, hiszen háromnaponta játszunk mérkőzéseket, ezek nehézzé teszik a rotálást is.

Most hat-hét játékost nélkülöztünk, már Abena állapota is kérdéses. Az ilyen mérkőzések nagyon sok erőt, futást követelnek. Ez abszolút nem kifogás, ezzel kell megbirkóznunk – értékelte a Kisvárda elleni meccset a gondokról is szólva Dejan Sztankovics.

Lisztes: Nem begyakorolt figura volt „Nagyon jól védekezett a Kisvárda, nehéz volt feltörni őket, úgyhogy egy szögletből tudtunk gólt szerezni. Külön öröm, hogy ez nekem sikerült, és ezzel győzelemhez tudtam segíteni a csapatot, nagyon boldog vagyok. Igazából elhagytam a pozíciómat a gólnál, nekem nem ez lett volna a feladatom, de olyan jól jött a labda, hogy el kellett indulnom. Szerencsére meg is talált. Ez nem egy begyakorolt figura volt, vagyis az lett volna, de máshogy sült el” – mondta Lisztes a meccsről és a góljáról.

Kétszer is szóba került, hogy nincs kifogás, de a szerb tréner nyilván nem örül a sok sérültnek. Samy Mmaee és Cissé a meccskeretbe sem került be, Adama Traoré felépülése még két hónapot vesz igénybe, Civic sincs százszázalékos állapotban, Botka, Pesics és Besics hosszú sérülésből felépülve igyekszik formába lendülni, Owusu pedig a Csukaricski ellen betegen, torokfájással vállalta a játékot.