A Ferencváros legendája nem volt kibékülve a játékvezetőkkel + videó

Zimmermann Márió játékvezető két ítélete is borzolta a soroksári kedélyeket vasárnap délután, a Soroksár–Szeged NB II-es bajnoki mérkőzésen. Előbb a 30. percben igencsak érdekes körülmények között kapott 11-est a Szeged: Kaján Norbert elrúgott a labda mellett, lábat sem talált, mindössze a hazai játékos támaszkodólábának futott neki Haris Attila, a játékvezető azonban tizenegyest ítélt, amit Bíró Bence értékesített is. Lipssei Péter, a Soroksár edzője utólag ezt a döntést is vitatta.

A soroksári edző nem volt elégedett Fotó: Nemzeti Sport

Később eltört a hazaiak csatárának, Lovrencsics Balázsnak az orra, miután az egyik szegedi védő lekönyökölte a soroksári támadót, aki végül nem is tudta folytatni a játékot. Az 1-1-re végződő bajnoki végén Lipcsei Péter vezetőedző nem is hagyta szó nélkül az említett ítéleteket.