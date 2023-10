Ha a Grand Slam-tornákat vesszük figyelembe, nem lehet vitás, hogy Novak Djokovics volt 2023 legjobb teniszezője az ATP-mezőnyben. A szerb klasszis az Australian Open, a Roland Garros és a US Open trófeáját is megszerezte idén, csupán a wimbledoni tenisztorna döntőjében győzte le őt Carlos Alcaraz. Ennek ellenére a fiatal spanyolnak minden esélye megvan rá, hogy Djokovics előtt világelsőként zárja az évet, ez a kérdés azonban csak az évzáró világbajnokságon dől el. Az már hónapok óta biztos, hogy Djokovics és Alcaraz ott lesz a torinói elitmezőnyben, ahogy Danyiil Medvegyev és Jannik Sinner is bebiztosította helyét. Matematikailag nem, de gyakorlatilag Andrej Rubljov is biztonságban érezheti a kvótáját, a maradék három helyért viszont még szoros csata várható. Hubert Hurkacz már Sanghajban megkezdte a hajrát, ahol többek között Marozsán Fábián legyőzésével egészen a végső győzelemig menetelt.

Novak Djokovics lépéselőnyben, de Carlos Alcaraz a helyére pályázik (Fotó: AFP/Glyn KIRK)

Ezen a héten három tornát is rendeznek – Tokióban ATP 500-as, Antwerpenben és Stockholmban ATP 250-es versenyt –, s a résztvevőkön jól lemérhető a vb-helyzet: Djokovics, Alcaraz, Medvegyev, Sinner és Rubljov sem játszik, nekik már nincs szükségük a pontvadászatra, a pihenőre sokkal inkább.

Djokovics és Alcaraz eltérő céljai

A leginkább a szerb világelső pihent rá a szezon zárására. Djokovics a szeptember 10-én véget ért US Open óta egyetlen mérkőzést játszott, a Davis-kupában, amely az egyik fő célja idén. A huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok 2010-ben vezette a trófeáig a szerb válogatottat a nagy hagyományokkal bíró csapatversenyben. Djokovics másik fontos célja az évzáró világbajnokság, a november 12-én kezdődő torinói elitversenyt címvédőként várja, addig már csak a párizsi mesterversenyen ragad ütőt.