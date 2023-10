Forradalmi változásról döntöttek az egyik legrégibb olimpiai sportágban

A Nemzetközi Evezősszövetség (World Rowing, korábbi nevén FISA) stratégáit hosszú ideje foglalkoztatja az a kérdés, hogy miként lehetne a klasszikus síkvízi versenyprogramot úgy átalakítani, hogy a sportáguk korszerűbb, látványosabb és fordulatosabb legyen. Miközben a tagországok száma is növekedik, a televíziós nézettség mutatói pedig kedvezően alakulnak. Ezt a törekvést testesítette meg hosszú tesztelési folyamatot követően a beach sprint versenyforma premierje, ami már ez elnevezéséből adódóan is egy tenger- vagy tóparti evezősverseny, amelynek az egyik nagy előnye a pálya beláthatósága, de még fontosabb az olcsósága. Ez azzal együtt igaz, hogy a hullámoknak ellenálló speciális hajókra és evezőslapátokra van szükség, továbbá bójákra és biztonsági felszerelésekre, a sportolókról meg nem feledkezve pedig a felkészülés hagyományos formájának részleges átalakítására.

Az evezés új útra lépett Forrás: World Rowing

A beach sprint gyorsan növekvő népszerűségét annak is köszönheti, hogy számos olyan ország is a versenyek házigazdája lehet, ahol nincs vagy alig akad a nemzetközi szövetség előírásainak megfelelő 2000 méteres hosszúságú, egységesen három méter vízmélységű pálya, homokos tengerpartokból viszont annyi, amit számba venni sem könnyű.

Mesteri időzítés az evezőssport irányítóitól

– Az evezőssport ugyan nem került olyan szorult helyzetbe a NOB döntéshozóinak „ítélőszéke” előtt, mint a végül is zöld jelzést kapott öttusa és súlyemelés, de a szövetségünk több mint tíz éve azon fáradozik, hogy az olimpiai programban 1896-ban elfoglalt helyére a távolabbi jövőben is biztosan számíthasson. A döntéshozók arra jutottak, hogy egy új, a klasszikus síkvízi evezéstől merőben eltérő versenyforma bevezetésével két legyet lehet ütni egy csapásra, mert az új szakág bevezetésével nem csupán megújulni és fiatalodni fog az evezőssport, hanem a tagországok és a versenyzők száma is lényegesen emelkedhet. Ez pedig egy jelenleg 149 nemzetet képviselő nemzetközi szövetség számára is fontos feladat – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kokas Péter, a Nemzetközi Evezősszövetség orvosi bizottságának külső tagja, aki nemrégiben delegátusként vett részt a nemzetközi szövetség égisze alatt megrendezett beach sprint világbajnokságon az olaszországi Barlettában.