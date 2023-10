Guardiola és a City Manchesterben ragadt a lipcsei BL-meccs előtt

Általában a klubok nem az utolsó pillanatra időzítik a megérkezést egy-egy fontos mérkőzés előtt, de a Manchester City most önhibáján kívül a reméltnél később érkezik meg Lipcsébe, ahol szerda este (21.00, tv: M4 Sport) az RB Leipzig otthonában vendégszerepel a Bajnokok Ligájában. Az eredeti tervek szerint az angolok kedden 18 óra után landoltak volna Németországban, de a hatalmas széllökésekkel, villámlással és záporokkal járó Noah elnevezésű vihar miatt erre nem kaptak volna engedélyt. Emiatt az indulást is két és fél órával elhalasztották, és Pep Guardiola Lipcse helyett Manchesterben tartotta meg a sajtótájékoztatóját. A City menedzsere a történtek miatt nem zavartatta magát.

Rodri szerdán Guardiola rendelkezésére áll Fotó: EPA/Adam Vaughan

– Ez nem jelent problémát, mindössze hét helyett kilenckor érkezünk meg. A lényeg, hogy biztonságban legyünk az utunk során és landoláskor is. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a korai időpontban veszélyes lenne repülni, ezért hosszabbra nyújtottuk az edzést és az ebédet. Most van egy kis időnk pihenni, aztán útra kelünk Németországba – fedte fel a katalán vezetőedző.

A Manchester City játékosainak jó emlékeik lehetnek az RB Leipzigről. A két csapat az elmúlt két idényben is összefutott egymással a Bajnokok Ligájában, és az angolok nem kegyelmeztek Gulácsiéknak: egy szűk német győzelem és egy döntetlen mellett a City 6-3-ra és 7-0-ra is elpáholta a Lipcsét. Guardiola szerint ezeket a mérkőzéseket ideje elfelejteni.

– Legutóbb egy-egyre végeztünk itt, ami egy nagyon jó meccs volt, aztán otthon elképesztő teljesítményt nyújtottunk. El akartunk jutni a fináléba, el is értük, amit akartunk. Most újra a csoportkörben szereplünk, teljesen más helyzetben vagyunk. Az ellenfél jól teljesít, nagy lépést teszünk, ha holnap olyan eredményt érünk el, ami hozzásegíthet ahhoz, hogy a kieséses szakaszba jussunk – fogalmazott a sikeredző.

Guardiola hiányolja a játékosait

A City főpróbája nem a várakozásoknak megfelelően sikerült, szombaton a Wolverhampton otthonában 2-1-es vereséget szenvedett. Pedig a Farkasok a közelmúltban nem teljesítettek acélosan, előtte négy meccsen maradtak nyeretlenek.

– Nem tudom, hogy mi történik majd az idényben. Amit a játékosok elértek, az hihetetlen. A Wolvesnak két kapura lövése volt, két gólt szerzett – ilyen a futball. Javulnunk kell, bár a tavalyi alapemberek közül Stones, Rodri, Silva, De Bruyne, Gündogan és Grealish is hiányzott. Most előre kell tekintenünk a Leipzig és az Arsenal elleni mérkőzésekre. Nem a Wolves elleni meccsel dől el, hogy megnyerjük-e a Premier League-t. Többször is előfordult már, hogy hátrányba kerültünk. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, de nagyon elégedett vagyok azzal, amit eddig produkáltunk – szögezte le Guardiola.

A hiányzókat tekintve némiképp javult a Manchester City helyzete, Lipcsében Rodri, Bernardo Silva és John Stones is ott lesz a kerettel.

Borítókép: Pep Guardiola (Fotó: MTI/AP-PA/Martin Rickett)