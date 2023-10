Cserét kért a bíró, majd eldöntötte a Győr–DVSC kupameccset

A Kisvárdát és a Vidit is megjárt Bumba, a Győr román játékosa a 8. percben kis híján az idény gólját rúgta, a közel 30 méterről megeresztett lövés a kapufán csattant. Hogy igazságos legyen a 0-0-s részeredmény, az első félidő hajrájában a DVSC-nek is akadt egy nagy helyzete. A szünetben a két edző nem cserélt, nem úgy a játékvezetői csapat: sérülés miatt Erdős József nem tudta folytatni a munkáját. Szerencsére csak a pályán, beült a VAR-szobába, ahonnan Pintér Csaba szállt be a helyére.

Dzsudzsák Balázs akcióban a kupameccsen (Fotó: Kisalföld/Nagy Gábor)

Erdős aztán megmutatta, hogy a monitor előtt is felelősségteljesen végzi a dolgát. A meccset eldöntő találatot Bévárdi szerezte a kapu torkából pofozta a hálóba. Két kérdés is felmerült: vajon lesről és/vagy kézzel? Egyik gyanú sem állta meg a helyét, kivételesen azt is tudjuk, Erdős József instruálta úgy Pintér Csabát, hogy érvényes a találat.

A mérkőzés a hosszabbítással együtt száz percig tartott, de a Győr nem tudott egyenlíteni, azaz 1-0-lal a Debrecen jutott tovább.

A mérkőzés összefoglalója megtekinthető az M4 Sporton.

A szerdai programban szerepel a Magyar Kupa 4. fordulójának rangadója, a Puskás Akadémia–Ferencváros meccs.