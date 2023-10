Két gól gól és két gólpassz volt a magyar légió múlt heti mérlege

A magyar légió egyre inkább kiemelkedő egyénisége Szoboszlai Dominik. Berobbant a Premier League-be, a Liverpool eddigi összes PL-meccsét végigjátszotta ebben az idényben, kiemelkedő teljesítményt nyújt – így volt ez most szombaton, a Tottenham ellen a 96. percben öngóllal 2-1-re elveszített rangadón is. A magyar válogatott csapatkapitánynak a klubcsapata két kiállítás miatt kilenc emberrel küzdött, a játékvezető nem adott meg neki egy szabályos gólt, amit nyilvános bocsánatkérés és eltiltás követett, azaz roppant balszerencsés meccsen kaptak ki Szoboszlaiék. Rá ezúttal sem lehetett panasz, óriási munkát végzett, a liverpooli gólt pedig az ő tökéletesen pontos ívelése előzte meg.

Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen is csapata egyik legjobbja volt Fotó: AFP/Neil Hall

A múlt héten a Liverpool a Ligakupában is pályára lépett, és 3-1-re legyőzte a másodosztályú Leicestert. Szoboszlai Dominik a 65. percben állt be, és egy csodás bombagóllal alakította 2-1-re az eredményt. A Premier League másik magyarja sem hajthatta boldogan álomra a fejét szombaton este: a Bournemouth hazai pályán 4-0-ra kikapott az Arsenáltól, Kerkez Milos a 86. percig volt a pályán. A csapata a Ligakupában 2-0-ra verte a Stoke Cityt, a magyar védő végig részese volt a sikernek, a folytatásban Szoboszlai és Kerkez egymás ellen játszik majd. Az angol harmadosztályban a Barnsley Callum Styles-szal a soraiban kapott ki otthon 1-0-ra a Blackpooltól, a Stevenage is hazai pályán szenvedett 3-1-es vereséget az Oxfordtól, a kapuját Hegyi Krisztián védte.