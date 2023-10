Kylian Mbappé és Cristiano Ronaldo duplája ugyanazt jelentette

A francia labdarúgó-válogatott annak tudatában lépett pályára Hollandiában, hogy ha legyőzi riválisát, azzal be is biztosítja helyét a 2024-es Európa-bajnokság mezőnyében. Kylian Mbappé hamar, már a hetedik percben megszerezte a vezetést a franciáknak, akik az első félidőben megőrizték előnyüket, majd a második játékrész elején növelték azt: ismét a Paris Saint-Germain csatára talált be. Bár a hajrában a hollandok szépítettekHartman révén, Mbappé a duplájával elintézte, hogy lehetősége nyílik a javításra: míg a legutóbbi két világbajnokságon kirobbanó formában játszott, s ezzel egy aranyhoz és egy ezüsthöz segítette hazája válogatottját, a 2021-ben megrendezett Eb-n pocsékul futballozott, s az ő kihagyott tizenegyese jelentette a nyolcaddöntős búcsút Svájc ellen. A franciák mögött egyelőre a görögök állnak a második helyen, igaz, a hollandok egy meccsel kevesebbet játszottak eddig, s a két csapat eindhoveni meccsét 3-0-ra megnyerték. Hétfőn Athénban következik a visszavágó, amelynek minden bizonnyal döntő jelentősége lesz az Eb-kvalifikáció szempontjából.

Kylian Mbappé és a francia csapat már biztosan ott lesz az Eb-n, Virgil van Dijk és a holland válogatott hétfőn újabb fontos meccset vív (Fotó: Europress/AFP/Kenzo Triboullard)

A kétszeres bajnok Franciaország mellett további két válogatott is csatlakozott a rendező Németországhoz a biztos 2024-es résztvevők körében. Portugália a franciákhoz hasonlóan százszázalékos maradt, hazai pályán is legyőzte Szlovákiát. Az első gólt itt is PSG-játékos, Goncalo Ramos lőtte, később Cristiano Ronaldo duplázott, a portugál legenda az első gólját büntetőből lőtte. Mivel Luxemburg nem tudott nyerni Izlandon, a szlovákok a 3-2-es vereséggel is megőrizték második helyüket a csoportban, de azért még komoly versenyfutás várható.

A belga válogatott is megszerezte az Eb-kvótát azzal, hogy sima győzelmet aratott Ausztriában. A belgák hőse a duplázó Dodi Lukebakio volt, de gólt szerzett Romelu Lukaku is. Az osztrákok 0-3 után két gólt is szereztek, de pontot menteni már nem tudtak. Nagyon így sem kell aggódniuk, hétfőn Azerbajdzsánban egy győzelemmel ők is követhetik a belgákat az Eb-re.