Szoboszlai büntetőt harcolt ki, aztán elrontották a liverpooli ünnepet

Az előző fordulóban szívfájdalommal végződött a Liverpool londoni kiruccanása. A Vörösök kilenc emberrel is nagyot küzdöttek a Tottenham Hotspur vendégeként, egy kései öngól (2-1) miatt mégis nulla ponttal mentek haza. A csütörtöki, Royale Union elleni 2-0-s győzelem talán némi gyógyírt jelentett a sebekre, de vasárnap ismét nehéz terepen, a Premier League mezőnyében addig legtöbb gólt szerző Brighton stadionjában kellett helytállniuk.

Jürgen Klopp és a Liverpool házassága már nyolc éve tart Fotó: EPA/Neil Hall

Szoboszlai Dominik természetesen most sem maradt ki a Liverpool kezdőjéből, de Jürgen Kloppnak fejtörést okozhatott, hogy a kiállítások miatti eltiltások okán Curtis Jonesszal és Diogo Jotával sem számolhatott. Pedig a Brightonnal megmérkőzni egyébként is nagy kihívás, győzni pedig a legutóbbi eredményeket tekintve szinte lehetetlen: a Liverpoolnak az elmúlt hét egymás elleni mérkőzésből csak egyszer sikerült, az előző idényben három meccsen is nyeretlen maradt a Sirályok ellen.

A vendégeknek most is meggyűlt a baja a Brightonnal, amely már a 4. percben helyzetbe került, de Szoboszlai blokkolta a lövést. Ezek után nagy helyzeteket sokáig nem jegyezhettünk fel, végül az első kaput eltaláló lövés mindjárt gólt is eredményezett. Simon Adingra megszabadította a labdát Kevin Mac Allistertől, majd látva, hogy Alisson nincs a helyén, 22 méterről a kapura lőtt, a labda a bal alsóban kötött ki. (1-0)

A Liverpool egészen a 40. percig nem találta el az ellenfél kapuját, aztán Mohamed Szalah első próbálkozása hálóban kötött ki. Szoboszlai Dominik indította Luis Díazt a felezővonaltól, ő Darwin Núnezhez passzolt, aki középre adta a labdát. Harvey Elliott átlépte azt, hogy Szalah a jobb alsóba gurítsa a játékszert. (1-1)

Röviddel később pedig már az előny a Vörösöknél volt. Pascal Gross addig rángatta Szoboszlai mezét, amíg a magyar középpályás a gyepre nem huppant, Anthony Taylor játékvezető pedig a tizenegyespontra nem mutatott. Szalah pontos lövése másodszorra is a jobb alsóban kötött ki. (1-2)

A második félidő elején Szoboszlai remek passzal hozta helyzetbe Ryan Gravenberchet, ám a holland középpályás kihagyta a kihagyhatatlant, két méterről a felső lécet találta el. Ez pedig később nagyon bánhatta, mert a Brighton vette át az irányítást, a 78. percben Solly March szabadrúgása után Lewis Dunk kiegyenlített. (2-2)

Szoboszlai ezt a mérkőzést is végigjátszotta, de újabb gólhoz ő sem tudta hozzásegíteni a Liverpoolt, így Jürgen Klopp kinevezésének nyolcadik évfordulóján nem ajándékozták meg győzelemmel a játékosai a német menedzsert.

Premier League, 8. forduló:

Brighton–Liverpool 2-2 (1-2)

gólszerzők: Adingra (21.), Dunk (78.), ill. Szalah (40., 44 – a második 11-esből) Burnley–Chelsea 1-4

Everton–AFC Bournemouth 3-0

Fulham–Sheffield United 3-1

Manchester United–Brentford 2-1

Luton Town–Tottenham Hotspur 0-1

Crystal Palace–Nottingham Forest 0-0

West Ham United–Newcastle United 2-2

Wolverhampton–Aston Villa 1-1 Vasárnap:

Arsenal–Manchester City (tv: Spíler 1) 17.30

Borítókép: A liverpooli játékosok gólöröme (Fotó: AFP/Glyn Kirk)