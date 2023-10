Az Újpest a közhelyben és a Ferencváros fáradtságában is bízhat

A Ferencváros zsinórban öt hazai bajnoki címmel a háta mögött kezdte meg a 2023/24-es idényt, míg az Újpest az elmúlt években a dobogóért sem szállt harcba, olykor a kiesés réme is fenyegette a lila-fehéreket. A két csapat közötti különbség az egymás elleni meccseken is megmutatkozott: a legutóbbi tizenhárom derbit kivétel nélkül a Ferencváros nyerte meg. Az Újpest háza táján biztosan elhangzott néhányszor az elmúlt napokban a közhely: egyszer minden sorozat megszakad.

Az Újpest hárommeccses győzelmi sorozattal hangolt a Ferencváros elleni derbire (Fotó: Újpest FC/Víg Johanna)

A közhelyen túl azonban ezúttal másban is bízhatnak Újpesten. Például abban, hogy egy sorozat már valóban megszakadt.

Dobogón az Újpest és előzhet

Legutóbb ugyanis még a hosszú vereségsorozat kezdete előtt, a 2017/18-as idényben, a 24. körben fordult elő az, hogy az Újpest dobogós helyről várta a Ferencváros elleni rangadót, most ismét ez a helyzet.

Akkor 0-0 lett a végeredmény, s a mai vezetőedző, Nebojsa Vignjevics irányította a lila-fehéreket, ahogy a legutóbbi újpesti derbigyőzelem alkalmával is, 2015. december 12-én, amikor 1-0-s győzelmével fellépett a második helyre az Újpest a tabellán. Azóta – a 2016-os Magyar Kupa-döntőt is beleszámolva – huszonhárom derbin tizennyolc FTC-siker és öt döntetlen a mérleg.

A legutóbbi újpesti siker

A második újpesti korszakát élő Vignjevics is éppen huszonhárom derbin van túl, valamelyest kedvezőbb mutatóval: három győzelem, hat döntetlen, tizennégy vereség. Érdekes kontraszt, hogy honfitársa, Dejan Sztankovics első budapesti derbijére készül a Ferencváros edzőjeként, bár lesz mihez hasonlítania a rangadót: a Crvena zvezda–Partizan Beograd vagy éppen a Lazio–Roma derbik forró hangulatát többször is átélhette.

Az Újpest most is felléphetne legalább a második helyre győzelme esetén, ám fontos különbség, hogy míg a legutóbbi, 2015-ös lila-fehér derbigyőzelem idején a Ferencváros már utcahosszal vezette a bajnokságot, most az Újpest az ősi rivális elé ugorhat, igaz, úgy, hogy az FTC-nek van még egy elmaradt meccse.