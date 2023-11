Akkora a baj a németeknél, hogy Nagelsmann már a támadóból csinál balhátvédet

Kai Havertz a Leverkusen kiemelt tehetségeként robbant be a Bundesligába öt évvel ezelőtt, támadó középpályásként 118 meccsen 36 gólt és 25 gólpasszt jegyzett a német élvonalban, aztán 2020-ban a Chelsea nyolcvanmillió euróért megvette, ott már sokszor még feljebb, csatárként is játszott, s 2021-ben győztes gólt lőtt a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester City ellen. Ezek után váratlan fordulat, hogy a német válogatottban Julian Nagelsmann újabban balhátvédet faragott belőle.

A támadó Kai Havertz lehet akár balhátvéd is, a német válogatott megint elhasalt. Fotó: EPA/Christian Bruna

A németek szombaton hazai pályán kaptak ki Törökországtól 3-2-re, ez volt a szeptemberben Hansi Flick helyére kinevezett Nagelsmann első veresége szövetségi kapitányként az USA elleni győzelem és a Mexikó elleni októberi iksz után. Rögtön következett a második pofon is, kedden Ausztria 2-0-ra intézte el a németeket, akiknek a legjobb játékosa, Leroy Sané piros lapot kapott, miután teljesen elborult az agya a pályán.

Nagelsmann a törökök ellen négy védővel állt fel, a meglepetés pedig az volt, hogy a balhátvéd Havertz volt. Az osztrákok ellen már három belső védővel kezdett a Nationalelf, így Havertz papíron baloldali középpályás volt, de abban a szerepben futballozott, mint a magyar válogatottban tehát rendszeresen visszazárt a védelem bal oldalára.

– Kai azt mondta, hogy ezt akarja csinálni, ki akarja próbálni – magyarázta Nagelsmann, amikor Havertz új szerepéről kérdezték. – Nem úgy látom, hogy ez kockázatot jelentene számára, ez inkább egy nagy lehetőség neki, hogy kulcsszerepet kaphasson az Eb-n. Ahhoz képest, hogy először játszott ismeretlen poszton, rendkívül jól teljesített, és valószínűleg ő volt a legjobb játékosunk.

Matthäus nem érti Nagelsmann döntését

Havertz a törökök ellen gólt is szerzett balhátvédként, az újításnak pedig az is oka lehet, hogy az utóbbi időben mélypontra került a pályafutása. A 24 éves támadó a nyáron a Chelsea-ből az Arsenalba igazolt, amelyben 19 meccsen eddig csak egyetlen gólt szerzett, azt is tizenegyesből, s angliai szakértők már megtört emberként jellemezték, akinek nulla az önbizalma.