Faluvégi Dorottya a nyáron nem először lepte meg a kézilabda-társadalmat. A jobbszélső 2019-ben a Ferencvárost hagyta ott az ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO kedvéért. A 2018-ban junior vb-győztes csapat oszlopos tagja, az all star csapatba is beválogatott játékos pályafutása idén nyáron újabb fordulatot vett: miután a tudomására jutott, hogy a Győr a posztjára igazol, kezdeményezte a szerződése felbontását, és meg sem állt a német Bietigheimig. Faluvégi egyáltalán nem bánta meg a döntését. – Amikor eldöntöttem, hogy távozom Győrből, szóltam a menedzseremnek, hogy lehetőség szerint Bajnokok Ligájában szereplő csapatban szeretnék kézilabdázni. Régi vágyam volt, hogy kipróbáljam magam külföldön. Bietigheimben könnyedén ment a beilleszkedés – mondta a 25 éves játékos. Faluvégi valóban ismerős közegbe került, Bietigheim legutóbbi BL-meccsén, az Odense ellen súlyosan megsérült Szikora Melindát, és a holland beállót, Danick Sneldert a ferencvárosi korszakából ismerte, és a többi csapattársával is könnyedén megtalálta a közös hangot a 2022-es Európa-liga győztesnél.

Faluvégi négy szezont töltött Győrben Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A ferencvárosi nevelésű játékos kivirult Bietigheimben, ugyan német kéttannyelvű általános iskolába járt, németből érettségizett és középfokú nyelvvizsgát szerzett, határozott lépéseket tett az aktív nyelvgyakorlás felé, német órákat vesz. Az eddigi hat mérkőzésén 19 gólt szerzett, könnyedén túlszárnyalhatja a 2017-18-as szezonban elért 33 gólos rekordját. A junior világbajnok játékos önmagával szemben szigorú, az idei teljesítményét is visszafogottan értékeli. – Úgy érzem, vannak tartalékaim, még több van bennem. Pontosabban és hatékonyabban kell játszanom – vázolta a célokat a lelkes kutyatartó, aki nem zárta ki, hogy egyszer egy országban légióskodjon a bátyjával, a korábban szintén válogatott, jelenleg a svájci Thun csapatában játszó Faluvégi Rudolffal.

A Fradiban nevelkedett a junior vb-győztes szélső Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

Várja a meghívót a kapitánytól

Ha már a válogatott jött szóba: a bietigheimi szélső neve még szerepelt a november végén kezdődő világbajnokságra készülő női válogatott bő keretében, de szombaton a Németország elleni felkészülési meccsen nem lép pályára.

Ebből nem érdemes messzemenő következtetést levonni a világbajnokságra utazó keret összetételére vonatkozóan. A szombat ugyanis nem hivatalos játéknap az Európai Kézilabda-szövetség versenynaptárában, így a klubok nem kötelesek elengedni a játékosaikat a válogatotthoz. Hasonló megfontolás alapján a montenegrói Buducsnoszt sem járult hozzá ahhoz, hogy Háfra Noémi csatlakozzon a válogatott kerethez.

Faluvégi Dorottya természetesen abban bízik, hogy bekerül a svéd, norvég, dán közös rendezésű vb-re utazó válogatott keretbe.

Én készen állok, és ha szükség van a játékomra, számíthatnak rám. A válogatott-szereplés megtisztelő

– mutatta meg a diplomatikus oldalát a szenvedélyes kutyatartó, hozzátéve, hogy – vele vagy nélküle – a válogatott képes bejutni az első nyolcba az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.