Pepét kifütyülték, Pepe gólt lőtt, de a Barcelona most megúszta a szégyent a BL-ben

A G csoportban már a Manchester City és a Lipcse is biztos továbbjutóként lépett pályára egymás ellen, az első hely sorsa azonban még nem dőlt el közöttük. Ehhez a címvédő angoloknak egy döntetlen is elég lett volna hazai pályán, ám végül 3-2-re nyertek, pedig a félidőben még a Lipcse vezetett 2-0-ra. A meccs érdekességeiről, a lipcsei kapusgólpasszról bővebben itt írtuk.

A Dortmund már biztos továbbjutó a halálcsoportban

Majdnem minden a Dortmund szája íze szerint alakult az F csoportban. A németek tudhatták, hogy ha győznek a Milan otthonában, biztosan továbbjutnak, abban viszont talán nem reménykedtek, hogy a halálcsoport első helyét is megszerezhetik már most, pedig majdnem így történt. Ehhez először is az kellett, hogy a Dortmund legyőzte idegenben a Milant, pedig az olaszok már a hatodik percben vezethettek volna, de Olivier Giroud kihagyta a tizenegyest, négy perccel később ugyanezt a luxust Marco Reus nem engedte meg magának a túloldalon. A Dortmund végül 3-1-es győzelmet aratott a San Siróban.

Marco Reus gólt lőtt a Milan ellen. Fotó: EPA/Daniel Dal Zennaro

A németek csoportelsőségének másik feltétele az lett volna, hogy a Newcastle másodjára is legyőzze a PSG-t, és egészen a 98. percig vezetett is Párizsban 1-0-ra. Csakhogy ekkor Kylian Mbappé egy drámai tizenegyesgóllal kiegyenlített. Így az utolsó forduló előtt egyelőre csak a biztos továbbjutás lett meg Dortmundnak, amely mellett még bármelyik csapat a nyolcaddöntőbe kerülhet, de csak egyikük fog.

Az E csoportan eldőltek a legfontosabb kérdések: a Lazio 2-0-ra legyőzte a skót Celticet odahaza, az Atlético Madrid pedig 3-1-re a holland Feyenoordot idegenben, és ezzel az olasz-spanyol duó kézen fogva masírozott a nyolcaddöntőbe, továbbjutásukat már nem fenyegeti veszély az utolsó fordulóban.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, keddi eredmények: E csoport:

SS Lazio (olasz)-Celtic FC (skót) 2-0

Feyenoord (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 1-3 H csoport:

Sahtar Donyeck (ukrán)-Royal Antwerp (belga) 1-0

FC Barcelona (spanyol)-FC Porto (portugál) 2-1 F csoport:

Paris Saint-Germain (francia)-Newcastle United (angol) 1-1

AC Milan (olasz)-Borussia Dortmund (német) 1-3 G csoport:

Manchester City (angol)-RB Leipzig (német) 3-2

Young Boys (svájci)-Crvena zvezda (szerb) 2-0

Borítókép: Xavi megkönnyebülhet, a Barcelona végre ott van a nyolcaddöntőben a BL-ben (Fotó: EPA/Alejandro Garcia)