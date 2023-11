Ferencváros: ezt váltotta ki a játékosokból a Győr legyőzése + videó

Allan Heine tudhat valamit. A népligeti öltözőből kiszűrődő hírek szerint már az elődje, a korábbi főnöke, Martin Albertsen szerepvállalása idején ő tartotta a lelket a játékosokban, amikor nagyon nem ment a Ferencvárosnak a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A BL más tészta, a Fradi végül rátalált a győztes útra, a csoportelső Ikast és a lengyel Lubin elleni sikerrel várja a hétvégi utolsó fordulót.

A Ferencváros kapusa, Bíró Blanka és Beatrice Edwige (jobbra) a Győr legyőzését ünnepli (Fotó: Mirkó István)

Albertsennel a Fradi látványosan szenvedett a BL-ben, de az összes magyar bajnoki meccsét megnyerte. Ebből csak egy volt igazán éles, a Mosonmagyaróvár elleni hazai, de azt is hozta az FTC. Albertsen utóda, Allan Heine a Győr elleni rangadón bizonyított először. Szó szerint, a 28-22-es győzelemmel végképp elfogadtatta magát a Ferencvárosnál, még Tomori Zsuzsanna is megdicsérte a törekvéseit a nyilvánosság előtt, pedig az igazán erős, mások szerint nehezen kezelhető egyéniségnek nem szokása a látványos szakmai elismerés. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mégis megtette: – Allan Heinével elindultunk egy úton, és ezen kell végig mennünk.

A Győr legyőzése ferencvárosi szempontból több volt, mint lélekemelő esemény. Az FTC a vesztett pontok tekintetében ugyanis négy ponttal jobban áll, mint a szeptemberben a Mosonmagyaróvár, november 15-én a Ferencváros ellen vereséget szenvedett ETO. Azaz ha az FTC hozza a hátralevő meccseit, akkor még egy győri botlás is belefér a bajnoki címhez.

A 14 védéssel a Győr elleni siker egyik kulcsfigurája, Bíró Blanka nem akart ennyire előre tekinteni. – Nagy lendületet kell, hogy adjon ez a siker. A novemberben kezdődő vb után jövőre kemény sorozat elé nézünk, a Debrecen ellen oda-vissza megmérkőzünk, megyünk Mosonmagyaróvárra, de nyugodtan mondhatom, minden mérkőzés nagyon fontos lesz – mondta a zseniális formában védő kapus. Hozzátette, hogy az Elek Gyula Aréna varázsa segítette a csapatot. És ez maga a Ferencváros.

Böde-Bíró Blanka értékel:

Cvijics már a Final Fourra is gondol

A hét lövésből hét gólt szerző szerb Dragana Cvijics a tőle megszokott érzelmes nyilatkozattal jelentkezett, ő meg sem állna a júniusi Final Fourig. – Nagyon érzelemdús volt a sikerünk. Nem kezdtük jól a szezont, de a bajnokságban senki sem tudott elkapni minket, és szerettünk volna a tabella élén maradni. Az idény hosszú, küzdenünk kell tovább, a Győr legyőzése nagyon fontos a csapatnak. Még lesz egy BL-meccsünk az idén, aztán egy kis szünet következik, és utána a Győr ellen mutatott hozzáállással, energiával kell folytatnunk. Mert ez a Ferencváros. Ez a csapat vitt el engem a Final Fourba, és bízom benne, hogy akár idén is ott leszünk a BL-ben a végelszámolásnál.

Mindig azt mondtam, hogy a Győr elleni meccset át kell élni legalább egyszer. Sok fontos rangadót játszottam a pályafutásom során, de ilyent még nem. Mindenki remekül küzdött, Bíró Blanka remekül védett. Én nagyon örülök, hogy a Ferencváros tagja lehetek, és átélhettem ezt a csodás szurkolást, mert ezek miatt megyek le edzeni nap mint nap – nyilatkozta a Fradi Médiának a szerb beálló.

Emily Bölk (jobbra) nyolc gólt szerzett a Győr ellen (Fotó: Mirkó István)

A nyolc gólig jutó Emily Bölk is a közönség támogatását hangsúlyozta és a csapatmunkának nevezte a Győr legyőzését: – Mindenki mindent beleadott, jól védekeztünk, Bíró Blanka fantasztikus volt a kapuban. Az első félidőben nekem is jól sült a kezem, örülök, hogy segítettem, de ez egy igazi csapatmunka volt. A hazai meccseink mindig fantasztikusak, amikor a saját közönségünk előtt játszunk. Az előző szezonban is el tudtunk venni pontokat a Győrtől a Népligetben, könnyű hibákra kényszerítettük őket, és ezúttal is működött a tervünk. Okosan játszottunk, a hatgólos sikerünk igazán lenyűgöző.

A Győr részéről Ulrik Kirkely edző és a csapatkapitány, Kari Brattset Dale is sportszerűen elismerte, hogy az FTC megérdemelte a győzelmet.

A Ferencváros a hétvégén a lengyel Lubin, a Győr a Bietigheim elleni BL-meccsel zárja le az őszi szezont. Utána következik a felkészülés a november 30-án kezdődő világbajnokságra, 2024-ben pedig egyebek mellett az is eldől, oda érhet-e a Fradi a Bajnokok Ligája Final Fourba, és a négy vesztett ponttal álló Győr megvédheti-e a címét a magyar bajnokságban.