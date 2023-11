Gulácsi Péter nehezen tudja megemészteni, ami vele történt

Gulácsi Péter tavaly őszi súlyos sérülése előtt kirobbanthatatlan volt az RB Leipzig kapujából. A magyar válogatott futballista hosszú kihagyás után visszatérhetett a pályára, de egyelőre csak Német Kupa-meccseken kapott éles bevetést. Abból viszont több már nem juthat Gulácsi Péternek az idényben, ugyanis a lipcsei csapat kedden 1-0-ra kikapott a Wolfsburg vendégeként, ezzel búcsúzott a sorozattól.

Gulácsi Péter és csapattársai csalódottan távozhattak Wolfsburgból (Forrás: X/RB Leipzig)

A magyar kapus csalódottan nyilatkozott a kiesés után klubja honlapjának.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. A Wolfsburg jól védekezett, mi pedig nem tudtunk sok helyzetet kialakítani. Még emberhátrányban is irányítottuk a mérkőzést, de nem tudtunk veszélyes lehetőségeket kidolgozni. Azok után, hogy az elmúlt öt idényből négyszer eljutottunk a berlini fináléba, ezt a kiesést nagyon, nagyon nehéz megemészteni – kesergett Gulácsi.

Az RB Leipzig a Német Kupa legutóbbi két kiírását megnyerte, most a nyolcaddöntőbe sem jutott be.

Mikor véd legközelebb Gulácsi Péter?

A magyar kapus számára személyesen is kellemetlen a kiesés. Bár a gólról nem tehetett, azt is nehéz elképzelni, hogy a wolfsburgi meccs alapján szerzi vissza a helyét az RB Leipzig kezdőcsapatában a bajnoki meccsekre és a Bajnokok Ligája-találkozókra. Amíg pedig Gulácsi nem véd rendszeresen a klubjában, addig valószínű, hogy a válogatottnál Marco Rossi is inkább Dibusz Dénesnek szavaz bizalmat, kivéve persze, ha a Ferencváros kapusának sérülése súlyosabb a vártnál.