Ehhez a rekordbeállításhoz a Győr és a Fradi is kelleni fog

Európa legjobb női kézilabdázói június 1-jén és 2-án mérkőznek meg az MVM Dome-ban, a helyszínen 20 ezer szurkoló buzdíthatja a kedvenc csapatát. A legjelentősebb női kézilabda-kupasorozat négyes döntőjére az utóbbi tíz évben özönlöttek a nézők, korábban a Papp László Budapest Sportarénába, tavaly a Final Four történetében először két magyar csapat, a Győr és a Ferencváros is szerepelt az MVM Dome-ban. Legutóbb négy éve néztek ennyien BL-döntőt a Magyarországon a Nielsen közönségmérése szerint. Jövőre is komoly tömegeket vonzana a Fradi és az ETO az MVM Dome-ba.

Tavaly a Fradi is gondoskodott arról, hogy megteljen az MVM Dome. Fotó: Mirkó István

De nemcsak a magyar nézőket mozgatta meg az esemény, a versenyző nemzetközi csapatok szurkolótáborán kívül jelentős volt a jegyeladás a román, a szlovák, a német és a holland közönség körében is.

Az esemény főszervezője, az EHF Marketing ügyvezetője, David Szlezak a jegyértékesítésről szóló sajtótájékoztatón elmondta: – Kiemelkedő szezonon vagyunk túl, hiszen 2023-ban büszkén ünnepelhettünk világrekordot: az MVM Dome telt házas volt az EHF női Bajnokok Ligája döntőjén! Most, hogy a jegyértékesítés megkezdődik a Final Four 2024-re, ismét nagyon várjuk, hogy újra megtöltsük a lelátókat a női kézilabda csúcsversenyén. A helyi partnerekkel közösen arra törekszünk, hogy különleges élményt nyújtsunk a kézilabda rajongóknak szerte a világon, és alig várjuk, hogy együtt fejlődjünk és történelmet írjunk Budapesten!

David Szlezak. Fotó: Szatló Gábor

A női Bajnokok Ligája Final Four a Magyar Kézilabda-szövetséggel közreműködésben valósul meg 2024-ben is. Az MKSZ nemcsak szervezője, egyben megálmodója is a 2014 óta évről évre sorra kerülő rendezvénynek. A november 30-án tartott sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke beszédében visszatekintett az elmúlt évek eredményeire:

– Nagyon örülünk, hogy a hagyományokhoz híven 2024-ben is Budapesten lesz a női Bajnokok Ligája négyes döntője, amelynek létrejöttében a Magyar Kézilabda-szövetség főszerepet vállalt. A kölni férfi négyes döntő mintájára az MKSZ lobbizott az Európai Kézilabda-szövetségnél a Final Four női meghonosítására, majd az EHF által kiírt pályázatot is sikerült elnyernie a rendezésre, éppen tíz évvel ezelőtt. Az utóbbi két alkalommal az MVM Dome különleges kulisszát biztosított az eseménynek. Idén júniusban telt ház, több mint húszezer néző előtt két magyar csapat játszhatott felejthetetlen meccseket. Mindezt nehéz lesz megismételni, de kollégáimmal, valamint az EHF Marketinggel és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel együtt mindent megteszünk ezért, hiszen az elmúlt években már közmondásossá vált, hogy a Final Four nem csupán egy sportesemény, hanem sokkal több annál. Egy ünnep, amelyen ott kell lenni!

Ilyés Ferenc. Fotó: Szatló Gábor

A jegyértékesítés az Eventim oldalán indul el november 30-án, a különböző jegykategóriák részleteit Sas András, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ismertette sajtótájékoztatón: – A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a jövő évi esemény is a legszínvonalasabban és legprofesszionálisabban szervezzük meg, ezzel is tovább erősítve Magyarország nemzetközi sportvilágban kivívott megítélését. Öt kategóriában több mint 20 ezer jegyet tervezünk értékesíteni, lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy a minél szélesebb kör látogathasson el a programra.