A csúcsról lehet nagyot esni, ezt Lewis Hamilton (Mercedes) is megtapasztalta az elmúlt két idényben. Vagy legalábbis ő így élte meg ezeket az éveket. A 2022-es hatodik hely és a csapattársától, George Russelltől való vereség kirívóan gyenge eredmény a hétszeres világbajnok Formula–1-es pályafutásában. Az idei harmadik helyről ez nem mondható el, mindenesetre a 2010-es évek második felében végig domináló Hamilton szeretne gyorsan túllépni ezen az idényen, mert a Mercedes ezúttal sem biztosított neki olyan autót, amivel felvehette volna a harcot az évad legjobbjával, Max Verstappennel (Red Bull). Arról nem is beszélve, hogy 2021 decembere óta nem nyert futamot, miközben a száguldó cirkuszban eltöltött másfél évtizede alatt korábban nem fordult vele elő, hogy akárcsak egy idényt is győzelem nélkül zárt volna.

Wolff (jobbra) hiszi, hogy Hamilton még győzelmekért harcolhat a jövőben (Fotó: AFP/POOL/Ozan Kose)

A hullámzó teljesítmény, rossz versenyhétvégék pedig oda vezettek, hogy a korábban oly magabiztosnak tűnő pilóta saját magába vetett hite is megingott.

– Ha ehhez hasonló nehéz idényeket élsz át, akkor mindig lesznek olyan pillanatok, amikor megkérdezed magadtól: én vagyok vagy az autó felelős ezért? Megvan még bennem, ami kell? Vagy már nincs? – fedte fel kétségeit a BBC-nek adott interjújában Hamilton. – Mert tudják, amikor a varázslat létrejön, minden összeáll, működik a kémia a kocsi és közted, az fenomenális érzés. És mindig ezt keressük.

Bár olykor kétségek merültek fel benne, a brit versenyző saját produkciójával többnyire elégedett volt. – A versenyeken nyújtott teljesítményem nagyon jó volt, szóval emiatt boldog vagyok. Visszakerülök arra a szintre, ahol lennem kellene.

Hamilton már az idény kezdete előtt is sejtette, hogy ez sem az az autó lesz, amire várt. Ahogy tavaly sem azt volt.

– Ugyanazt éreztem, amit korábban is. Ez pedig egyáltalán nem volt jó érzés, mert nagy reményekkel vágtam neki az évnek. Februárban, amikor felmértük az autó állapotát, óvatosabb voltam, mint korábban, mert emlékeztem az előző év eseményeire, amikor úgy láttam, hogy csodálatos, egyedi autónk van, olyan, mint senki másnak. Aztán jött az év eleji tesztelés… Szóval aggódva hallgattam a beszámolókat, azt gondoltam, hogy majd meglátjuk. Aztán kiderült, hogy rengeteg a probléma az autóval, így már akkor tudtam, hogy hosszú évünk lesz. És frusztrált voltam, mert kértem néhány változtatást, amikre nem került sor – idézte fel a pilóta.