Sikerült visszavágni a hollandoknak, pedig Bíró Blanka nem is volt a pályán

A rotterdami 25-23-as hazai győzelemmel végződő mérkőzés után a holland és a magyar válogatott Almeróban is felkészülési meccset játszott egymással. A mai találkozó magyar keretéből hiányzik Bíró Blanka, Klujber Katrin és Albek Anna, ők nem fognak ma pályára lépni. Közülük különösen Bíró Blanka hiányozhat, hiszen a Ferencváros kapusa 17 védésével szombaton a mezőny legjobbja volt a rotterdami találkozón.

Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Szemerey Zsófi kezdett a magyar kapuban, előtte Lukács, Kuczora, Papp, Vámos, Pásztor, Schatzl hatos szerepelt. Két Kuczora-lövéssel kezdett a magyar válogatott, de egyik sem ért célba. A negyedik percben Lukács egyenlített. Ahogy Rotterdamban, úgy Almelóban is rengeteg hibával kezdtek a csapatok. Két beállógóllal sikerült az egyenlítés, mindkétszer Pásztor Noémi volt eredményes. Pásztor mellett egészen a 14. percig csak Lukács szerzett gólt, ekkor Papp Nikoletta is feliratkozott a gólszerzők közé. Harmadszor is felállt kétgólos hátrányból a magyar válogatott.

Fotó: Kovács Anikó

Negyedóra játék után Pásztort Füzi-Tóvízi váltotta a falban. Majd olyat látott a közönség, amit a szombati meccs óta még nem, megszerezte a vezetést a magyar válogatott egy remek 3-0-s sorozattal. Utána kialakult egy háromgólos magyar előny, és ezt kisebb megingások mellet is sikerült megőrizni a szünetig.

A folytatásban

A helyzet nem sokat változott, a beállt szélső, Töpfner Alexandra elsősorban hetesből tudott segíteni, Kuczora Csenge tudott igazán sokat hozzá tenni a válogatott játékához. Sikerült őrizni az előnyt, és olykor Szemerey is védett egyet-kettőt. 25-nél érte utol a holland válogatott a magyart, kisebb gödörbe került Golovin csapata. Az első tíz percben mutatott játékra emlékeztetett a magyar csapatjáték.

Szemerey Zsófi fontos védéseket mutatott be a második félidőben Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Az utolsó negyedórában Hollandia visszavette a vezetést. Márton Gréta góljai és Szemerey Zsófi védései tartották a lelket a csüggedő, fáradó magyar együttesben, amely Juhász Gréta távoli bombájával a vége előtt egy perccel két góllal vezetett. 36 másodperccel a vége előtt egygólos magyar előnynél Golovin időt kért. Pásztor Noémi gólja állította be a 34-32-es végeredményt.

Női kézilabda, nemzetközi felkészülési mérkőzés, Almelo: Hollandia–Magyarország 32-34 (16-19).

A magyar válogatott gólszerzői: Lukács 5, Kuczora 4, Pásztor 5, Juhász 4, Debreczeni-Klivinyi 3, Simon 3, Márton 3, Füzi-Tóvizi 2, Vámos 2, Papp 2, Töpfner 1.

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT.