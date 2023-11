Márton Gréta jobb kedvre derült, de nem csak az olimpia miatt

– Az edzőváltás vagy az Ikast elleni győzelem volt a gátszakadás?

– Talán az utóbbi. Azt éreztük, hogy muszáj valami nagyot alkotni. Nem volt rajtunk teher, hiszen az Ikast veretlenül menetelt a Bajnokok Ligájában. Úgy voltunk vele, hogy nincsen veszítenivalónk. Ez olyannyira jól sikerült, hogy megnyertük azt a meccset, majd a bajnokságban is jöttek a jó eredmények. Hála Istennek, fel tudtunk zárkózni a BL-csoportunkban.

– Azt szokták mondani, hogy ha egy játékos kevésbé sikeres a klubjával, akkor a válogatott jelenthet neki lelki felüdülést. Most ez nem érvényes a fradista játékosokra, mert lendületbe jöttek, legyőzték a Győrt a hazai rangadón, Dragana Cvijics már a Final Fourról beszélt, szóval úgy tűnik, hogy most nem tesz jót a válogatott szünet a felszálló ágban levő Ferencvárosnak. Egyetért?

– Nyilván jó lett volna a lendületbe jött Fradival tovább folytatni az elkezdett győzelmi sorozatot, de az lett volna az igazi, ha ez a széria szeptemberben kezdődött volna el. Akkor még előrébb tartanánk. De azt érzem, hogy a Fradival elért győzelmek feltöltöttek energiával, és ezért is jöttem örömmel a válogatotthoz. De annak is örülök, hogy nemcsak a fradistáknak, hanem a BL-csoportkörben nyolc meccsből nyolcat megnyerő győri, és a bravúrokat elérő debreceni játékosok is sikerélményekkel töltekezve érkeztek a válogatott edzőtáborába. Azt érzem, hogy mindenki boldog és magabiztos, és ebből a válogatott profitálhat.