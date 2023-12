A múlt héten Kerkez Milos mentette meg a légió becsületét

Nem csak Németh Andrást küldte be az edzője az utolsó percekre, így járt például is, aki négy perccel a lefújás előtt szállhatott be az Omonia Nicosia kispadjáról a már 2-1-re megnyert meccsbe az Othellosz Athienu pályáján. Loic Nego viszont kezdett, de csak egy félidőt kapott a francia első osztályú Le Havre-ban, amely otthon kapott ki a PSG-től 2-0-ra. Ennél több sikerélménnyel gazdagodott Mocsi Attila, aki a Rizesporban végig részese volt a Basaksehir elleni 3-2-es hazai sikernek. Bolla Bendegúz csütörtökön a svájci Servette tagjaként kezdett és 68 percet töltött a pályán az Európa-ligában az olasz AS Roma ellen 1-1-re végződött találkozón, a vasárnapi bajnokin a Young Boys vendégeként a csapata sokat érő 1-1-et ért be, ő a 79. percben szállt be a kispadról.

Egyszemélyes légió

Mivel az MLS két magyarja, Sallói Dániel és csapatai már nem érdekeltek az észak-amerikai profi liga rájátszásában, Európán kívül csupán maradt meg a magyar légió képviselőjének a válogatott keretből. Az Ulszan Hyundai kedden a thaiföldi Pathum United vendégeként nyert 3-1-re az ázsiai Bajnokok Ligájában, Ádám Martin kezdett, és 79 percet játszhatott, majd magyar idő szerint vasárnap hajnalban a saját stadionjában 1-0-ra legyőzte a Dzsonbuk együttesét, a magyar a 66. percben állt be.

Borítókép: Kerkez Milos emlékezetes meccset játszott (Fotó: Europress/AFP)