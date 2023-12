Magyar győzelem, magyar vereség a világbajnokság nyitónapján + videó

🇭🇺 𝙄𝙝𝙖𝙨𝙯 𝙗𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚𝙨 𝙥𝙖𝙨𝙩 𝘾𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨



Veronika Ihasz comes through a tough first round encounter with Lancashire's Jo Clements, sealing it on double 16. Next up for the Hungarian is Lorraine Winstanley.



⏭️ NEXT: Aaron Turner Vs Ricky Nauman #Lakeside2023

📺… pic.twitter.com/dT002XRaJ2