Szoboszlai Dominik: váratlan dicséret és sosem látott felvételek + videó

A Liverpool a mérkőzés másnapján tette közzé azt a videót, amely a kulisszák mögé is betekintést enged. Szoboszlai Dominik természetesen többször is feltűnik a videóban, s láthatunk felvételt olyan Liverpool-szurkolóról is, aki a magyar középpályás mezét viseli, míg a fején Mikulás-sapkát hord. Egyik társa pedig a sálján viseli Szoboszlai arcképét.

A különleges kiegészítők minden bizonnyal megjelennek majd a lelátón szerda este is, amikor a Liverpool a West Ham Unitedot fogadja az Angol Ligakupa negyeddöntőjében (21.00, tv.: Match 4).

