Klopp ezt mondta a sérült Szoboszlairól a győztes meccs után

A Newcastle elleni Premier League-mérkőzés volt egy ideig Mohamed Szalah és Endo Wataru utolsó fellépése a Liverpoolban, a két futballista ugyanis Egyiptom, illetve Japán válogatottjával az Afrikai Nemzetek Kupáján és az Ázsia Kupán szerepel. Egyik játékos pótlása sem egyszerű, főleg, hogy Endo is egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt hatosként. Bár Jürgen Klopp nem bánkódott túl sokat az elvesztésük miatt, most törheti a fejét, mert a Liverpool vasárnap rangadót játszik az Arsenal ellen az FA-kupában, és elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominiknek is ki kell hagynia ezt a mérkőzést.

Elképzelhető, hogy Szoboszlai sem áll majd Klopp rendelkezésére Fotó: EPA/Adam Vaughan

A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis a Newcastle elleni mérkőzésen megsérült. A német menedzser az előzetes terveinek megfelelően cserélte őt le a találkozó 64. percében, de közben porszem csúszott a gépezetbe.

– Az volt a tervünk, hogy lecseréljük őt, de sajnos egy perccel elkéstünk ezzel a lépéssel, mert az utolsó megmozdulásánál a combhajlító izomját fájlalta. Természetesen egyelőre nem tudtuk megállapítani, mennyire súlyos a sérülése, még várnunk kell – fedte fel Jürgen Klopp.