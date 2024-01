Különleges motivációval lép pályára ma este az Arsenal a Liverpool ellen

– Lehet, hogy az Arsenal most nincs csúcsformában, de ettől még nagyon jó csapat, ezt az Anfielden is láthattuk. Senki sem számított arra, hogy az utána következő két meccsen kikapnak, ez azonban most egy nehéz időszak, amikor nagyon gyorsan jönnek egymás után a mérkőzések A londoniak a legutóbbi hazai meccsüket is elveszítették, így biztos vagyok benne, hogy most extra motivációval lépnek pályára. Ettől függetlenül képesek vagyunk legyőzni őket – szögezte le Diogo Jota, akinek „kedves” ellenfél lehet az Arsenal: a Liverpool színeiben eddig kilenc meccsen hétszer vette be a kapuját.