Novak Djokovics egy okból örül neki, hogy bezárták Ausztráliában

Kiesett a tavalyi wimbledoni bajnok Markéta Vondrousová is. Ha azt a döntőt megnyerte volna, a tunéziai Unsz Dzsábir is már a gyermekszülésre készülne, így viszont továbbra is az első Grand Slam-trófeájára vágyik, az első fordulós meccsét gond nélkül megoldotta, akárcsak a tavalyi US Open-győztes Coco Gauff.

Australian Open, 1. forduló, érdekesebb hétfői eredmények Férfi egyes

Medvegyev (orosz, 3.)–Atmane (francia) 5:7, 6:2, 6:4, 1:0-nál Atmane feladta

Cicipasz (görög, 7.)–Bergs (belga) 5:7, 6:1, 6:1, 6:3

Hurkacz (lengyel, 9.)–Jasika (ausztrál) 7:6, 6:4, 6:2

De Minaur (ausztrál, 10.)–Raonic (kanadai) 6:7, 6:3, 2:0-nál Raonic feladta

Hacsanov (orosz, 15.)–Altmaier (német) 5:7, 6:3, 7:6, 7:6

Shelton (amerikai, 16.)–Bautista Agut (spanyol) 6:2, 7:6, 7:5

Cobolli (olasz)–Jarry (chilei, 18.) 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 7:5

Mannarino (francia, 20.)–Wawrinka (svájci) 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0

Humbert (francia, 21.)–Goffin (belga) 6:2, 7:5, 5:7, 6:3

Davidovich Fokina (spanyol, 23.)–Lestienne 6:4, 6:4, 7:6

Struff (német, 24.)–Hijikata (ausztrál) 3:6, 6:3, 6:2, 6:7, 7:6

Musetti (olasz, 25.)–Bonzi (francia) 7:6, 7:6, 4:6, 6:2

Auger-Aliassime (kanadai, 27.)–Thiem (osztrák) 6:3, 7:5, 6:7, 5:7, 6:3

Korda (amerikai, 29.)–Kopriva (cseh) 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:2

Etcheverry (argentin, 30.)–Murray (brit) 6:4, 6:2, 6:2 Női egyes

Gauff (amerikai, 4.)–Schmiedlová (szlovák) 6:3, 6:0

Dzsábir (tunéziai, 6.)–Sztrarodubceva (ukrán) 6:3, 6:1

Jasztremszka (ukrán)–Vondrousová (cseh, 7.) 6:1, 6:2

Haddad Maia (brazil, 10.)–L. Fruhvirtová (cseh) 6:2, 3:6, 6:2

Golubic (svájci)–Kugyermetova (orosz, 15.) 7:6, 1:6, 6:1

Garcia (francia, 16.)–Oszaka (japán) 6:4, 7:6

Siegemund (német)–Alexandrova (orosz, 17.) 6:2, 3:6, 7:6

Szvitolina (ukrán, 19.)–Preston (ausztrál) 6:2, 6:2

Juvan (szlovén)–Potapova (orosz, 23.) 6:1, 6:4

Rus (holland)–Kalinyina (ukrán, 24.) 6:1, 6:0

Mertens (belga, 25.)–Serif (egyiptomi) 6:2, 2:0-nál Serif feladta

Paolini (olasz, 26.)–Snajder (orosz) 6:3, 6:4

Nosková (cseh)–Bouzková (cseh, 31.) 6:1, 7:5

Pavljucsenkova (orosz)–Vekic (horvát, 21.) 6:4, 6:4

Borítókép: Novak Djokovics (Fotó: MTI/EPA/STR)