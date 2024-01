Klopp magyarázatot adott a sokat kritizált Szalah helyzetére

Mint arról beszámoltunk, az Afrikai Nemzetek Kupáján megtörtént az, amit Jürgen Klopp a legkevésbé akart: a Liverpool csillaga, Mohamed Szalah megsérült. Az első jelentések szerint a múlt csütörtökön, a Ghána elleni csoportmeccsen lecserélt klasszisnak csak két találkozót kellett volna kihagynia a tornán, de azóta kiderült, hogy súlyosabb a helyzet, és 21-28 napig tart majd a rehabilitációja, amit Liverpoolban végez. Így legjobb esetben is csak a végjátékra térhet vissza a nemzeti csapathoz, ha abban még Egyiptom egyáltalán érdekelt lesz.

Szalah egyelőre csak a távolból figyelheti az Afrikai Nemzetek Kupája történéseit Fotó: AFP/Franck Fife

Szalah sok kritikát kapott, amiért elhagyta a válogatottat, mondván csapatkapitányként a társai mellett kellett volna maradnia, és megoldania, hogy a kezelése a viadal helyszínén, Elefántcsontparton történjen. Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere nem ért egyet a játékosát ért kritikákkal, leszögezte, hogy Szalah elkötelezett az egyiptomi válogatott mellett. És ha a klubján múlik, akkor még szerepelhet az afrikai tornán.

– Egyiptom és Liverpool ugyanazt szeretné: ha Mo Szalah minél előbb felépülne. Ha Afrikában marad, nem kapta volna meg a megfelelő kezeléseket, és csak elhúzódott volna a visszatérése, ami Egyiptomnak különösen rosszul jött volna, ha sokáig versenyben lesz. Nem akartuk őt elmarni a válogatottól, csak azt szeretnénk, ha a lehető legjobb ellátásban részesülne. Mindenben megegyeztünk. Ha Szalah addigra felépül, és Egyiptom bejut a döntőbe, akkor ő is a csapat tagja lesz. Ha Mo ezt akarja, akkor mi is – szögezte le a német szakember. Klopp hozzátette, senkinek sincs oka rá, hogy kritizálja Szalah elhivatottságát. – Mo is a leghűségesebb egyiptomi, akivel valaha is találkoztam.