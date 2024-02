Guardiola aggódik, hogy sztárjátékosa nem tud ellenállni a csábításnak

Kevin de Bruyne 32 évesen is fontos láncszeme Pep Guardiola sikergépezetének. A belga játékmester öt hónapos kihagyása után úgy tért vissza, mintha mi sem történt volna, gólokkal és gólpasszokkal jelentkezett. Érthető módon más klubok érdeklődését is felkeltette, és a távozására most van is némi esély, mivel az idény végén lejár a Manchester Cityvel kötött szerződése, szaúdi klubok pedig szívesen látnák a sztárjátékost a soraikban.

Guardiola a jövőben is a City mezében szeretné látni De Bruynét Fotó: AFP/Jonathan NACKSTRAND

Persze Guardiolának ellenére van a klubváltás ötlete. – Ez rajta múlik. Szeretném, ha maradna, de nem tudom, hogy mi lesz. Hallottam róla, hogy összeboronálták őt néhány klubbal, azt viszont nem tudom, hogy kapott-e konkrét ajánlatot, meg akarják-e őt szerezni a szaúdiak – fogalmazott a katalán mester.

Guardiola csodálja Alonso eredményeit

Az FA-Kupában a Luton elleni nyolcaddöntőre (kedd 21.00, tv: Spíler 1) készülő Manchester City vezetőedzője sajtótájékoztatóján egykori játékosáról, Xabi Alonsóról is beszélt, akit most Guardiola csapatának fő riválisa, a Liverpool szeretne megszerezni az idény végén távozó Jürgen Klopp utódjának. Guardiola nem titkolta, csodálója a spanyol edzőnek.

– Ha arról kérdeznek, hogy milyen munkát végez, csak annyit tudok válaszolni, hogy lenyűgöz, amit csinál. Az övé az egyetlen csapat, amelyik minden sorozatot figyelembe véve még veretlen, és emellett a Bayern Münchennel is harcol a Bundesligában. Most tartanak az idény legjobb és legnehezebb részénél, mert még nem nyerhetik meg a bajnokságot, de elveszíteni még elveszíthetik, miközben mindenki azt gondolja, hogy már övék a cím. De nincs vége, amíg nincs vége – magyarázta Guardiola, majd tovább folytatta Xabi dicséretét: – Nagyon szerencsés voltam, hogy két idényen keresztül a kezeim alatt játszott. Rendkívül intelligens futballista volt.

