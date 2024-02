Jürgen Klopp dinoszauruszokról és a liverpooli utódjelöltjéről beszélt

– Jómagam is sokáig dolgoztam a Bundesligában, és őszintén mondhatom, hogy Xabi lenyűgözően teljesít. Nem csupán a pontmennyiség nagyszerű, hanem maga a játék is. A Leverkusen egyértelműen a jobb csapat volt a Bayern ellen 3-0-ra megnyert rangadón, ami arrafelé nagyon ritka. Amikor mi a Dortmunddal le tudtuk győzni a Bayernt, azt a jó védekezésünknek és a kontráinknak köszönhettük, főleg az elején. De a Leverkusen ennél jobb csapat. Ez azért nagy meglepetés, mert Xabi rövid ideje van ott, és nagyon fiatal a csapata. Nagyszerű igazolásokat hajtottak végre, pontosan azokat, amikre szükség volt.

A Leverkusen megnyerheti az Európa-ligát is

A Leverkusen nemcsak a Bundesligát, hanem az Európa-ligát is megnyerheti Klopp szerint, ami azért is érdekes álláspont, mert ott még a Liverpool is versenyben van. Csoportgyőztesként mindkét csapat már nyolcaddöntős, és ellenfélre vár.

– Ez most a Leverkusen nagy szezonja lehet, jó esélyük van még az Európa-liga megnyerésére is – fogalmazott Klopp. – Csak végig kell nézni a mezőnyön, és ténylegesen elmondható, hogy a favoritok közé tartoznak. Xabi nincs még hosszú ideje a szakmában, nehéz megállapítani, hogy ő maga szeretné mindig ebben a stílusban játszatni a csapatát, vagy ez inkább ennek a keretnek a sajátossága. De az edzői munkája egyértelműen kivételes.

