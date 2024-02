Magyar tagja is van a Kenderesiről döntő CAS-testületnek

Tovább friss információ, hogy a háromtagú testületnek magyar tagja is lesz. Az eljárás rendje szerint a felperes is megjelölhetett egy tagot, és a Kenderesi Tamást képviselő csapat választása a korábbi válogatott vízilabdázó jogászprofesszor, Dávid Gyulára esett, aki immár 24 éve dolgozik a CAS kötelékében is.