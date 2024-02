A gólok nem potyogtak, de előkészítésben jeleskedett a magyar légió

Csendes hetet zártak a magyar légió tagjai. kiemelkedően jó hírt nem kapott a külföldön futballozó kerettagokról, de kiemelkedően rosszat sem. Azt eddig is tudta, hogy sérülése kiújult, azt nem, hogy mennyi időt vesz igénybe a felépülése, de ez még mindenki számára a jövő titka . A Liverpool így a magyar középpályása nélkül nyert 3-1-re a Burnley ellen a Premier League 24. fordulójában, és továbbra is a tabella élén áll, két ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszott Manchester Cityt. A Bournemouth 3-1-re kikapott idegenben a Fulhamtől, a szünetben, kétgólos hátránynál állt be.

Schäfer András (balra) és wolfsburgi ellenfele is kötéssel a fején végezte. Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Andreas Gora

A német Bundesliga első osztályában mind az öt magyar pályára lépett, de csak Schäfer András örülhetett győzelemnek, az Union Berlin otthon nyert 1-0-ra a Wolfsburg ellen. A magyar futballista kezdőként 59 percet kapott az edzőjétől, és takaros kötéssel a fején hagyta el a pályát, mert összefejelt az ellenfél egyik játékosával. Az Union Berlin szerdán is játszott, Mainzban ért el 1-1-et, Schäfer András akkor is kezdett, akkor a 76. percben cserélték le. Az RB Leipzig kapuját ismét védte, kezdett, de elfáradt, ezért a 68. percben lecserélték, a végeredmény 2-2 lett Augsburgban. A Freiburg simán kikapott 3-0-ra Dortmundban, a 79. percig lehetett a pályán, a 23. percben állt be.

A másodosztályú Hamburg a saját stadionjában kapott ki 4-3-ra a Hannovertől, Németh András a 94. percben állt be. A Hertha a Greuther Fürth vendégeként 2-1-re győzött, Dárdai Palkó kezdőként 67 percet töltött el a pályán, és kiosztott egy gólpasszt.

Vancsa: gól és gólpassz

A francia Le Havre a héten kétszer is pályára lépett, először Loic Negót csak a 83. percben bevetve 3-1-re kikapott Strasbourgban a Francia Kupa nyolcaddöntőjében, majd vasárnap bajnoki meccsen a Rennes-t fogadta, ezúttal 1-0-ra maradt alul, Negót pedig a 76. percben cserélték be. A spanyol élvonal rangadóján a Real Madrid 4-0-ra elintézte a Gironát, amely a fiatal magyarját, Yaakobishvili Antalt végig a kispadon tartotta. A svájci Super League-ben a Lausanne Szalai Gáborral a védelmében ért el 1-1-et a helyi rivális, a Lausanne Ouchy stadionjában, Bolla Bendegúz csapata, a Servette pedig az Yverdon vendégeként 2-1-re maradt alul. A Servette kilenc emberrel fejezte be a meccset, Bolla is köztük volt, végigjátszotta a találkozót, és nem mellesleg egy gólpasszt is kiosztott. Cipruson az Omonia Lang Ádámmal a soraiban győzte le 3-1-re az Anorthosziszt, a török bajnokságban pedig a Rizespor a Sivasspor vendége volt, utóbbi – Mocsi Attilával a csapatban – 1-0-ra nyert.

Az olasz második vonalban a pármai Balogh Botond a kispadról nézte, ahogy társai 2-1-re nyernek a Cittadella stadionjában, a Spezia a Ternanához látogatott el, végig a pályán volt, az eredmény pedig 1-1 lett. A belga másodosztályban a Lommel előbb otthon győzte le 3-0-ra a Beerscsot együttesét, majd szombaton ugyanennyire nyert a Waregem vendégeként, Vancsa Zalán az első meccsen 87 percet töltött a pályán, lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt, a másodikat pedig végigjátszotta. Horvátországban a Hajduk Split 4-0-ra ütötte ki a Slaven Belupót, Kleinheisler László a csapata 3-0-s vezetésénél, az 57. percben állt be.

A lengyel élvonalban két magyar érdekeltségű csapat találkozott egymással, az Eppel Mártont alkalmazó Warta Poznan a Baráth Pétert foglalkoztató Rakówot látta vendégül, 2-1-es hazai győzelem született. Baráth a kispadon ragadt, Eppel bő fél órát játszott. A román bajnokságban a Sepsi OSK 1-0-ra kikapott az FCSB otthonában. Kecskés Ákos a 88. percig volt a pályán, Varga Kevint a 61. percben cserélte be Bernd Storck.

Borítókép: Dárdai Palkó (Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Sebastian Gollnow)