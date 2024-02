Megvan az olimpiai csoportbeosztás – így lehet elkerülni az amerikaiakat

Szombat este a Dohában zajló világbajnokság az olaszok ellenében horvát győzelemmel zárult férfidöntő után rendezték meg a sorsolást. Elsőként a nőket húzták ki, a magyar válogatott kifejezetten könnyű ötösbe került, ugyanis a hollandok mellett az ausztrál, a kínai és a kanadai csapattal került össze. Ugyanakkor viszont az egyenes kieséses szakaszban biztosan nehéz dolga lesz, mivel a B csoportban a világbajnok amerikai válogatott mellé került a spanyol, a görög, az olasz és a francia csapat.

A férfiak a legerősebb ellenfelek közül a spanyolokat kapták meg, ezenkívül az ausztrálokkal, a japánokkal, valamint a szerbekkel és a franciákkal találkoznak.

Az csak péntek este derült ki hivatalosan, hogy az afrikai kvótás Dél-afrikai Köztársaság csapata a férfiaknál és a nőknél sem vállalja az ötkarikás indulást, így a férfiaknál a Dohában nyolcadik Románia, a nőknél Kanada került a mezőnybe.

A szövetségi kapitányok reakciói

– Mindkét csoport elég erős és kiegyensúlyozott, talán a másikban eggyel több erős együttes van, de komoly mérkőzésekre van kilátás, egyik előtt sem gondolhatjuk úgy, hogy ez most csak kipipálandó feladat – idézi Varga Zsoltot, a férfiválogatott szövetségi kapitányát a magyar szövetség honlapja. – Egy biztos, a mi csoportunk elég színes, ötféle stílusra kell felkészülnünk, ami szép kihívás. Igaz, most az a legfontosabb, hogy az elmúlt két hónap tanulságait levonjuk, a játékosok pedig holnaptól minden egyes nap úgy ébredjenek, hogy minden edzés és minden mérkőzés már az olimpiai felkészülés része, még a klubjaikban is.

– Mindenképp élethalál a negyeddöntő, azaz három meccset nyerni kell, hogy az amerikai, spanyol párost elkerüljük – kommentálta a sorsolást Mihók Attila, a női együttes szakvezetője. – Egyértelmű, hogy az ausztrálok, kínaiak és kanadaiak elleni mérkőzést be kell húzzuk, hogy a görögökkel vagy az olaszokkal találkozzunk a nyolc között, hiszen az első két hely valamelyike kell ahhoz, hogy a másik ág harmadik-negyedikjével találkozzunk.

Ez persze csak a számolgatás, Dohában alapvetően senki sem akart csoportelsőként a csoportjában második világ- és Európa-bajnok Hollandiával találkozni a negyeddöntőben, a férfiaknál pedig mindenki a franciák elleni meccsre vágyott. Pontosan általunk bizonyosodott be, hogy a papírforma addig számít, amíg el nem érkezik a meccs napja.

Azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy a nem európai együttesek gyakorlatilag már hétfőtől táborba vonulnak és elkezdik az olimpiai felkészülést, azaz nekünk sem lehet más a feladatunk, mint egyénileg és később csapatszinten is a lehető leghamarabb elkezdeni készülni Párizsra – figyelmeztetett.

A férfi torna csoportbeosztása: A csoport:

Görögország, Horvátország, Egyesült Államok, Románia, Olaszország, Montenegró B csoport:

MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Ausztrália, Japán, Szerbia, Franciaország A női torna csoportbeosztása: A csoport:

Hollandia, Ausztrália, MAGYARORSZÁG, Kína, Kanada B csoport:

Spanyolország, Görögország, Olaszország, Egyesült Államok, Franciaország

Borítókép: Garda Krisztina (balra) párharca a dohai világbajnokság döntőjében, amelyet Magyarország 8-7-re veszített el az Egyesült Államokkal szemben (Fotó: MTI/Kovács Tamás)