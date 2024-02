Megint jött Vogel, de ami tavaly aranyat, az most csak hetedik helyet ért

A zárónegyedből mindössze 23 másodperc telt el, amikor Popadic harmadik találatával a meccsen először vezetést szerzett Montenegró, Zalánki a túloldalon kapufára verte az ötöst. A Pro Recco balkezese megúszásból újabb büntetőt harcolt ki, a végrehajtó ezúttal Vámos volt, sikeresen. Zalánki újra megúszott, de a kapusba lőtte a ziccert, viszont Jansik összeszedte a labdát, fórt harcolt ki, amit Vigvári fejezett be.

A rivális megint két gólt szerzett egy perc alatt, így fordított, Vogel Soma helyére pedig Bányai Márk tempózott be. Jansik a falból előnyből egalizált, hátul pedig Vigvári szerzett labdát. Bányai másfél perccel a vége előtt ziccert védett, Vujovic azonban lelépett Manhercz Krisztiánról és kapásból a hálóba lőtt.

A magyarok 52 másodperccel a vége előtt Vámos bombájával egyenlítettek, Radovic azonban elhajlásból szép kapufás gólt lőtt. A magyaroknak 23 másodpercük maradt az egyenlítésre, Kovács kiállítást harcolt ki, Vigvári pedig ötméteres párbajra mentette a meccset.

Ha ötméteresek, akkor Vogel Soma

Az ötméteresekhez érkezett Vogel, aki a tavalyi vb-döntő hőse volt (akkor az ötösöknél hétből négyszer védett), és vele szemben kétszer is hibáztak a montenegróiak, a magyarok közül viszont senki sem rontott.

A hetedik hely a magyar válogatott történetének holtversenyben a második legrosszabb világbajnoki szereplése, 2022-ben hazai környezetben volt még hetedik a csapat, a negatív rekordot az 1986-ban Madridban elért kilencedik hely jelenti.

Varga Zsolt: A végső cél az olimpia

– Ezen a meccsen is volt legalább hat olyan gól, ami egyszerű figyelmetlenség volt – értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Mi most bekerültünk egy negatív spirálba, szemben mondjuk a franciákkal, ebből jön az, hogy lecsúszunk egy-egy védekezésről, lövéseket hibázunk. Ebből csak győzelemmel lehet kijönni. Párizsban lezárunk egy szakaszt a magyar vízilabdában, akkor tudjuk értékelni, mit hozott a konyhára ez a mostani világbajnokság, mert már most nagyon sok mindent egész biztosan. Sok mindent helyre tudtunk tenni, minden kudarcpont, amikor az ember mélyre kerül, hoz sok olyan lehetőséget, ami által akár új utakon is el lehet indulni.

Vízilabda-vb, a 7. helyért:

Magyarország-Montenegró 18-16 (4-3, 2-3, 3-3, 5-5, 4-2) – ötméteresekkel

Borítókép: Vogel Soma Montenegró ellen is odatette magát a magyar kapuban (Fotó: Kovács Tamás/MTI)