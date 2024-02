Sérültjeiről beszélt Jürgen Klopp, Szoboszlai továbbra is köztük van

Nem sokáig fürdőzhetett a dicsőségben az angol labdarúgó Ligakupát vasárnap elhódító Liverpool, amelynek vezetőedzője, Jürgen Klopp kedden már a szerdai, Southampton elleni FA-kupa-nyolcaddöntő kapcsán válaszolt az újságírók kérdéseire. Az eseményből a hivatalos klubhonlap is kiadott egy anyagot, ebben a tréner a sérültekről beszélt.

A Liverpool vezetőedzője továbbra sem számíthat mindenkire. Fotó: Peter Powell

Kedden minden eldől

Főhet a feje az idény végén leköszönő edzőnek, eddig sem rövid sérültlistája ugyanis Ryan Gravenberch nevével tovább bővült. A középpályás a vasárnapi meccsen sérült meg.

– Amit tudok, az az, hogy Ryan sem elérhető a többiek mellett, akik jelenleg nem állnak rendelkezésre. Szalagsérülést szenvedett, ami lehetett volna sokkal rosszabb is, ám így is elég volt ahhoz, hogy ne számíthassak rá szerdán. Továbbra is figyeljük Wataru Endo, Darwin Nunez, és Mohamed Salah erőnlétét, a keddi edzés után meglátjuk, milyen állapotban vannak.

A teljes sajtótájékoztató visszanézhető

A Liverpool és a másodosztályú Southampton kupameccsét február 28-án, szerdán 21 órakor kezdik. A találkozót Magyarországon a Spíler1 közvetíti.

Borítókép: Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik (Fotó: EPA/Adam Vaughan)