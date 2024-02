Szoboszlai a jövő aranylabdásai között? Nem elképzelhetetlen

Az elmúlt másfél évtizedben, egy-két kivételtől eltekintve Lionel Messi és Cristiano Ronaldo letaszíthatatlan volt a trónról. Előbbi nyolc, utóbbi öt Aranylabdát kapott, rajtuk kívül csak Luka Modricnak és Karim Benzemának jutott egy-egy a 2008 óta tartó időszakban. Messitől eltekintve a többiek a Real Madrid játékosaiként gyűjtötték be az elismerést (Ronaldónak egy még a Manchester Unitednél is összejött), és a Football Manager játék szimulációja alapján a következő években is a spanyolok játékosai fognak uralkodni, Jude Bellingham egyszer, Vinícius Júnior kétszer és a várhatóan a jövőben szintén a Real mezét viselő Kylian Mbappé háromszor lesz aranylabdás.

Mint azt a Ripost megírta, a játék Szoboszlai Dominiket kiáltotta ki győztesnek a 2029–30-as idényben. A magyar középpályás nemcsak a válogatott tagjaként alkot maradandót, hanem a Premier League-ben is megcsillogtatta a tudását. A PL-éllovas Liverpool alapembere, egy trófeát már begyűjtött a csapattal, és további három megnyerésére van esélye az idényben.

Érdekesség, hogy Szoboszlai jó barátja, a Manchester Cityvel az előző idényben triplázó Erling Haaland neve nem bukkant fel a Football Manager szimulációjában.

Borítókép: (Fotó: AFP/Lindsey Parnaby)