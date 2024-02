Sigér Dáviddal nagy üzletet csinált a Fehérvár, a játékos ma írt alá

Sigér Dávid 1990. november 30-án született Debrecenben. A 175 centiméter magas játékos a DVSC-ben kezdett el futballozni, melynek kölcsönjátékosaként szerepelt Tégláson, Létavértesen, Mezőkövesden és Balmazújvárosban is. 2015-ben a Balmazújváros kivásárolta a szerződéséből, az együttes csapatkapitányaként a 2016/2017-es szezonban történelmi tettet végrehajtva jutottak fel az NB I-be. Első élvonalbeli szezonjában szinte végig a pályán volt, és négy gólt szerzett, azonban a bennmaradást nem tudta kiharcolni az újonc Balmazújváros. Ezt követően, 2018 nyarán igazolta le a Ferencváros, ahol rögtön első szezonjában bajnoki címet ünnepelhetett, az MTK-nak lőtt gólját pedig az év góljának választották az M4 Sport – Az év sportolója gálán. Az FTC-vel sorozatban öt bajnoki címet nyert (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), 2022-ben a Mol Magyar Kupát is elhódították. Az elmúlt évek alatt jelentős nemzetközi kupatapasztalatra is szert tett, egy szezonban a Bajnokok Ligája csoportkörében, kétszer az Európa-liga csoportkörben, egyszer az Európa-konferencialiga csoportkörében szerepelt a zöld-fehérekkel – utóbbi két sorozatban a továbbjutást is sikerült kivívniuk. Sigér 2019-ben az El csoportkörében gólt is szerzett az Espanyol elleni, 2-2-re végződött találkozón. Az NB I-ben eddig 135 bajnokin lépett pályára, ezeken 13 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott.

Sigér Dávid a Gent elleni mérkőzése a konferencialigában Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Sigér 2019 szeptemberében debütált a vezette magyar válogatottban. A nemzeti csapat játékosaként pályára lépett a 2021-es, részben hazai rendezésű Eb-n is, de játszott vb- és Eb-selejtezőkön, Nemzetek Ligája-mérkőzéseken és barátságos meccseken is. Eddig 14 válogatott meccsen lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett, a Nemzetek Ligájában, Törökország ellen.