Halálos fenyegetést kapott a világbajnok futballista egy drogkartelltől

A világbajnok argentin válogatott Costa Ricát fogadja magyar idő szerint szerda hajnalban, egy játékosa, Ángel Di María azonban cseppet sem felszabadultan készül erre a találkozóra. A portugál Benfica csatára, illetve a családja vészjósló fenyegetést kapott, amelyet nagyon is tanácsos nem figyelmen kívül hagynia. A 137-szeres válogatott világbajnok Ángel Di María azzal váltotta ki egy drogkartell haragját, hogy egy múlt heti interjúban aggodalmasan fogalmazott Rosario közbiztonságáról.

Fotó: AFP

A Buenos Aires Times szerint a fővárostól 300 kilométerre északra fekvő, 1,3 millió lakosú Rosariót megbénította, hogy néhány bűnözői banda négy gyilkosságot is elkövetett a közelmúltban, ezért két hete leállt a közlekedés és a tanítás az iskolákban. Erre mondta a futballista, hogy érezhető a bizonytalanság a városban, ami nem hangzik erősen, mégis kivágta a biztosítékot a bandánál. A fenyegetést egy cetlire írták, és helyi idő szerint hétfő hajnali fél háromkor dobták ki egy szürke autóból a Funes-hegy lábánál található Miraflores lakóközösség bejáratánál, ahol Di María családjának több tagja, köztük az édesanyja is megszállt – és ahol Di María is meg szokott pihenni rendszeresen.