Kisfiúként látta a katartikus magyar találatot, most a gólszerző csapattársaként az olimpiára vágyik Imre Bence

Összeállt a csapat

Imre Bence péntek óta a nemzeti csapat keretével készül. Érdeklődésünkre elmondta, a légiósok megérkezése után, múlt vasárnap vált teljessé a keret, jelenleg az utolsó simításokat végzik, az edzéseken a taktikai variációkat veszik át, próbálnak a lehető legjobban összekovácsolódni a selejtezőtorna csütörtöki, Tunézia elleni nyitányára.

– A munka mellett csapatépítő programokon is részt vettünk, a múlt pénteken például kilátogattunk egy élvonalbeli futballmeccsre, valamint elmentünk a csapat törzshelyére vacsorázni. Ez egy amolyan babona, ami remélhetőleg ezúttal is meghozza majd a szerencsét. Úgy gondolom, hogy most nagyon együtt van a csapat – jelentette ki a 21 éves játékos.

Imre Bence 2002 októberében született, így még nem volt tízéves, amikor a magyar férfi-kézilabdaválogatott legutóbb részt vehetett az ötkarikás játékokon. Annak az olimpiának kétségkívül az egyik legmaradandóbb pillanata volt az az Izland elleni gól, amely elődöntőt ért Magyarország számára . A katartikus találat szerzője, ma a válogatottban, valamint a Ferencvárosban is csapattársa Imre Bencének.

– Ezzel kapcsolatban mindig megjegyzem, hogy azt a bizonyos gólt én nyári táborozás közben, a büfében láttam, mindössze kilencéves voltam – emlékeztetett Imre Bence. – Éppen ezért tartom nagyon nagy dolognak, hogy most itt lehetek a csapattal, fantasztikus lenne, ha együtt tudnánk kiharcolni az olimpiai kvalifikációt. Ehhez nagyon sokat kell tennünk, de azt gondolom, hogy az akarattal nem lesz probléma. Mindent meg fogunk tenni, hogy elérjük a célunkat.

Vasárnap óta együtt készül a csapat a fontos tornára. Fotó: Csudai Sándor

Tunézia is kemény ellenfélnek ígérkezik

Imre Bence – akinek édesanyja a zöld-fehérek legendás játékosa, az olimpiai ezüstérmes Kökény Beatrix, édesapja pedig a szintén ötkarikás ezüstérmes vívó, Imre Géza – tavaly nyáron junior-világbajnoki ezüstérmet nyert, a felnőtt nemzeti csapatban pedig első világversenyén, januárban a németországi Európa-bajnokságon az ötödik helyezett gárda egyik legjobbja volt. Felfelé ívelő pályafutásának következő fontos állomása lenne, ha részese lehetne az olimpiai részvétel kivívásának.

– Óriási lehetőség, hogy a csapat tagja lehetek, de önmagában az is nagy dolog, hogy újra olimpiai selejtezőt játszhatunk. Ne feledjük, olyan együttesek nem jutottak el idáig, mint Izland vagy Hollandia, akikkel az elmúlt időszakban többször is találkoztunk. Megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebből a tornából – mondta Imre Bence, aki a tunéziaiak elleni nyitányról is beszélt. – Tunézia nagyon kemény ellenfél lesz. Szerintem mind a négy csapat kijuthat, nem szabad lebecsülnünk a tunéziaiakat sem. Nem lesz könnyű dolgunk, de egy győzelem az egész csapatnak nagy lendületet adna.

A magyar együttes csütörtökön 21 órától mérkőzik meg Tunéziával, a folytatásban, szombaton 19.30-tól Norvégiával, vasárnap 21 órától pedig Portugáliával játszik. A csoport első két helyezettje jut ki a nyári, párizsi olimpiára, ahol a rendező Franciaország, a világbajnok Dánia, az Afrika-bajnok Egyiptom, a Pán-amerikai Játékok győztese, Argentína, az ázsiai olimpiai selejtezőt megnyerő Japán, valamint az Eb-bronzérmes Svédország már biztosan ott lesz.

Borítókép: Az ifjú játékos várja a német kalandot, de most csak a válogatottra összpontosít (Fotó: Csudai Sándor)