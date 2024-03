Erre csak Klopp volt képes Guardiola ellen + videó

A Liverpool és a Manchester City összecsapásai mindig a Premier League idényének fénypontjai, a leginkább várt találkozó, mert az elmúlt évek két legsikeresebb angol csapata mérkőzik meg egymással, és általában a bajnoki versenyfutás szempontjából is döntő jelentőségű meccs – ezúttal is, hiszen a listavezető Vörösök csak egy ponttal előzik meg a második helyen álló riválist. Most viszont a megszokottnál is különlegesebb lesz ez a vasárnap délután (16.45, tv: Spíler 1), mert korunk legnagyobb vezetőedzői közül kettő, Jürgen Klopp és Pep Guardiola rivalizálásának talán utolsó felvonása következik (hacsak nem kerülnek össze az FA-kupában), tekintve, hogy a német menedzser az idény végén távozik Liverpoolból, várhatóan legalább egyéves szünetet tart, és egyelőre nem tudni, mely csapat, esetleg válogatott kispadján tér vissza.

Nagy csata várható vasárnap Klopp és Guardiola játékosai között Fotó: AFP/Oli Scarff

Klopp csapata a rendelkezésére álló kevesebb költőpénz ellenére is képes volt felvenni a versenyt Guardioláéval. Kölcsönösen egymással csaptak össze a legtöbbször (29), és

a német azon kevés tréner közé tartozik, akinek pozitív a mérlege a katalánnal szemben: hat döntetlen mellett Klopp 12 győzelemmel, Guardiola 11-gyel áll a párharcban. Akik pedig legalább tízszer megmérkőztek Guardiolával, azok közül senki sem tud Klopphoz hasonló számokat felmutatni.

Utóbbinak tehát most lesz lehetősége döntetlenre hozni a párharcot. A Liverpoolnak a Big Six többi tagja (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur) ellen nem megy az idényben, és a fogadóirodák a Cityt tartják esélyesebbnek, de korántsem egyértelmű a világoskékek győzelme. A két csapat manchesteri rangadója 1-1-es döntetlennel ért véget, azt megelőzően két meccset a City, hármat a Liverpool húzott be. Sérülések szempontjából egyértelműen a vendégek állnak jobban: Guardiola mindössze Jack Grealisht nélkülözi, valamint Jeremy Doku játéka kérdéses, míg a hazaiaknál Alisson, Stefan Bajcetic, Diogo Jota, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Joel Matip, Thiago biztosan kimarad és talán Ibrahima Konaté is, Darwin Núnez és Mohamed Szalah pedig a visszatérésük óta még nem játszottak kilencven percet.

Klopp és Guardiola: ellenfelek, de korántsem ellenségek

Az eredmény tehát nem, az viszont borítékolható volt, hogy a két menedzser körbeudvarolja egymást, ahogy azt mindig is teszik. Guardiola korábban kijelentette, hogy Klopp a mindenkori legkeményebb ellenfele, a Liverpool trénere pedig pénteki sajtótájékoztatóján sokadszorra is visszaadta a kölcsönt:

– Nagy hatással volt a futballra, rengeteg trófeát hódított el a pályafutása alatt, de amikor az oldalvonal mellett áll, úgy viselkedik, mintha még soha nem nyert volna semmit. Elképesztő, hogy ennyire éhezi a győzelmet, és egyébként még sok szempontból elképesztő edző. Nekem is ez a munkám, szóval meg tudom állapítani, ha valaki kitűnő benne, és ő mindenképpen az – húzta alá Klopp.

Guardiola nem tartja úgy, hogy vasárnap véget érne a riválisával való közös története.

– Nem hiszem, hogy ez lenne az utolsó egymás elleni meccsünk, ki tudja, talán még az FA-kupában is összekerülnek a csapataink. Ő is fiatal, ahogy én is, és amikor beszéltem vele, az volt a benyomásom, hogy előbb vagy utóbb visszatér. Imádja a futballt, nagy szenvedéllyel irányítja a csapatait. Érthetően elmagyarázta, hogy miért távozik. A Premier League-ben ez lesz az utolsó egymás elleni meccsünk, de mint mondtam, az FA-kupában még talán összecsapunk.

Premier League, 28. forduló szombat:

Manchester United–Everton 13.30 (tv: Spíler1)

Bournemouth–Sheffield United 16.00 (tv: Match4)

Crystal Palace–Luton 16.00 (tv: Spíler1)

Wolverhampton Wanderers–Fulham 16.00

Arsenal–Brentford 18.30 (tv: Spíler1) vasárnap:

Aston Villa–Tottenham Hotspur 14.00 (tv: Spíler1)

Brighton–Nottingham Forest 15.00

West Ham United–Burnley 15.00

Liverpool–Manchester City 16.45 (tv: Spíler1) hétfő:

Chelsea–Newcastle United 21.00 (tv: Match4)

Borítókép: Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola jól megférnek egymás mellett (Fotó: AFP/Oli Scarff)