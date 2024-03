Fénykép Klopp-pal, Szoboszlaival majd legközelebb

A Sparta Praha futballistái majd’ kiugrottak a bőrükből, amikor a Liverpoollal kerültek össze az Európa-liga nyolcaddöntőjében, egymást ölelgetve, az öklüket rázva ünnepelték, hogy egy igazi nagyvaddal csapnak össze – vagy talán még inkább azt, hogy pályára léphetnek a legendás Anfielden.

Láthatatlan liverpooliak vs. spártai harcosok

Prága utcáin sétálgatva viszont nyoma sem volt futball-láznak, csütörtök délután semmi sem árulkodott arról, hogy az Epet Arénában este fontos meccset rendeznek. Liverpool-szurkolóként mindig messziről kiszúrom a klubhoz köthető, itt-ott felbukkanó jelképeket, de az El-mérkőzés előtt ezeket hiába kerestem, és úgy en bloc a drukkereket is.

Persze még csak a második számú európai kupasorozat viszonylag korai szakaszáról, a nyolcaddöntőről volt szó, ráadásul a csípős hideg sem az utcán való dalolászásnak kedvezett, mindenesetre az angol klubok szurkolótábora a városban egy West Ham sapkás férfiben merült ki.

A Vörösök szurkolói a lelátókon sem hallattak sokat magukról (talán a City elleni rangadóra őrizték a hangjukat). Csupán a meccs elején hallatszott rövid biztatás, a lefújás előtt pedig felhangzott a Jürgen Kloppot éltető nóta és az elmaradhatatlan You’ll Never Walk Alone. Hozzá kell tenni, hogy a gólokat figyelembe véve a csapat most a „tizenkettedik játékos” nélkül is jól végezte a dolgát, az első félidőben három gólhoz a másodikban kettőt pakolt rá, az 5-1-es győzelemmel pedig lényegében eldöntötte a párharcot.

A hazai szurkolóknak viszont meg sem kottyant a hideg. A spártai harcos kabalafigura vezetésével és görögtüzekkel kellőképp bemelegítettek, győzelmet váró élőképpel is készültek. Más kérdés, hogy ezt csak a 17. percben mutatták be, addigra pedig lassan 0-2 volt az állás… A bekapott gólok után sem csitult a hangerő, bár a sokadik gól után a buzdítást füttyszóra cserélték.

A lefújás utáni pillanatok fordított eredményre utaltak. Míg az angolok sztárjai gyorsan lefutották a kötelező köröket a rajongóik megtapsolásával, addig a hazai kedvencek összekapaszkodtak a B-közép előtt, és rengeni kezdett a stadion, mert „aki nem ugrál, az nem spártai!”

A hangosbemondó ezek után azzal a végszóval engedte haza a rajongókat, hogy nem számít a végeredmény. Talán valóban nem. A gigász vendégjátéka örömünnep volt, a listavezető, címvédő és egyben rekordbajnok Sparta Praha pedig Csehországban tovább növelheti a trófeái számát.