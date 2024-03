Messi jót nevethet, Mateu Lahoz kommentálta a Real-balhét

A Real Madrid végül megúszta. A csapat ugyan nem nyert a Valencia ellen, de így is növelte előnyét a La Liga tabellájának élén, ugyanis a második helyen álló Girona kikapott, a harmadik Barcelona is csak egy pontot szerzett a múlt hét végi fordulóban. Ettől persze még a fővárosiak úgy érzik, járt volna nekik a három pont a Valencia ellen. Antonio Mateu Lahoz, a korábbi játékvezető szerint is túl korán fújta le a szombati meccset Jesús Gil Manzano, elemzésében pedig Mateu Lahoz olyat talált mondani, amire vélhetően egy közmondással felelne.

Antonio Mateu Lahoz és Lionel Messi a katari vb-n, az argentin akkor sem volt elégedett a sípmesterrel. Fotó: AFP/Jose Breton

– A játékvezetőknek túl nagy az egójuk. Nem a futballért dolgoznak, a játékvezetői bizottság találkozói fontosabbak nekik. Aggasztó, hogy valaki, aki tizenegy éve vezet magas szinten, és Spanyolországot képviseli majd az Európa-bajnokságon, ilyen döntést hoz. Rendszerszintű hibáról van szó, az első félidő lefújásának időzítése is borzasztó volt – mondta Mateu Lahoz, aki hozzátette: szerinte Gil Manzano jó értékelést kapott volna a játékvezetői bizottságtól, ha nincs a meccs végi jelenet.

Mit gondol Lionel Messi Mateu Lahozról?

Mateu Lahoz szavai több szempontból is furcsán csengenek. Egyrészt ő volt az, akiről Lionel Messi azt mondta, hogy az egóját tolja előtérbe, és állandóan szerepelni akar.