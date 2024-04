A Marco Rossi által bírált magyar légiós parádés gólt szerzett + videó

Érdekes hétvégéjük volt a légió Németországban szereplő tagjainak. és is végigjátszotta otthon a Dortmund elleni rendkívül fontos rangadót az RB Leipzigben, és a végén 4-1-es sikert ünnepelhettek. Ez azt jelenti, hogy a lipcseiek öt ponttal elhúztak a legyőzött ellenféltől, és ennyi az előnyük a még Bajnokok Ligáját érő negyedik helyen. A Freiburg Sallai Rolanddal a csapatban fogadta a Wolfsburgot, a magyar támadó a 87. percben tizenegyest hibázott 1-1-nél, megcsúszott a lövés pillanatában, az együttese pedig így 2-1-es vereséget szenvedett. Sallait az vigasztalhatta, hogy a lefújás után a szurkolók az ő nevét skandálták… megint a kispadot koptatta.

Loic Nego parádés gólpasszt adott

Az Union Berlin a Mönchengladbach vendégeként 0-0-t ért el, a második félidőre állt be. A német másodosztályban a Hamburg Németh András szolgálatára a 67. perctől számítva nyert 4-0-ra Braunschweigben, a Hertha viszont Berlinben csak 1-1-et játszott a Hannoverrel, ifjabb 82 percet játszott kezdőként, a 12. percben gólpasszt adott, Dárdai Bence és Dárdai Márton sérülés miatt nem volt benne a meccskeretben.

Loic Nego nagyszerűen játszott a PSG otthonában Fotó: AFP

Bajnoki címet készült ünnepelni a Paris Saint-Germain, ám Loic Nego csapata, a Le Havre elhalasztotta a fiesztát azzal, hogy 3-3-as döntetlent ért el a francia fővárosban, a magyar válogatott középpályás végig a pályán volt, kevéssel a szünet és a vendégek második találata előtt nagyszerűen vette le a labdát, majd sarokkal adott gólpasszt. A spanyol élvonalban a Girona 2-0-ra győzött a Las Palmas otthonában, Yaakobishvili Antalt nem nevezték a mérkőzésre.

Nem lépett pályára Kleinheisler László sem ezen a héten, a horvát Hajduk Split nélküle gázolt át 5-1-gyel a Rudes együttesén. Cipruson március végén szenvedett lábközépcsont-repedést az egyik edzésen, ezért az Omonia Nicosia őt nélkülözve nyert 1-0-ra hazai pályán az APOEL ellen. Ugyanitt az AEK Larnaca Gyurcsó Ádámot az 57. percben bevetve győzte le az Anorthosziszt.

A fiatal magyar mehet a Serie A-ba

Bár az olasz második vonalban a Parma a kispadon jegelte Balogh Botondot a Lecco 4-0-ás kiütésekor, a magyar válogatott védő hete boldogan ért véget, ugyanis a tabella élén álló, és minden bizonnyal feljutó klubja 2027 júniusáig meghosszabbította a szerződését. Ugyanebben a ligában a Spezia Nagy Ádámmal a soraiban 0-0-ra végzett a Brescia stadionjában.

megtette a magáét az Ulszanban Fotó: HD FC - Ulsan HD FC/Fb

Az Ádám Martint foglalkoztató dél-koreai Ulszan Hyundai egygólos előnyről várta a japán Jokohama F. Marinos elleni elődöntő visszavágóját az ázsiai Bajnokok Ligájában. Az Ulszan fél óra alatt háromgólos hátrányba került, viszont az első félidő utolsó negyedórában szerzett két gólt, és emberelőnybe is került. Ádám Martin a 70. percben állt be, a csapata sok helyzetet kihagyott a hosszabbításban is, jött a tizenegyespárbaj, amelyet a dél-koreai csapat 5-4-re elbukott, a magyar csatár nem hibázott.