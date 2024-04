Videón, ahogy leütötte, nagyon megverte ellenfelét a magyar sportoló Chicagóban

Borics Ádám (18 győzelem, 2 vereség) legutóbb 2022 októberében küzdött, az MMA egyik legnagyobb szervezeténél, a Bellator 286. gálájának főmeccsén, a kaliforniai Long Beachen csapott össze a sportág egyik legendájával, a brazil Patricio „Pitbull” Freirével a pehelysúlyú világbajnoki címért. Borics pontozással veszített, ráadásul úgy megsérült a jobb térde, hogy műteni is kellett. Most tehát 18 hónapot követően tért vissza, mégpedig Chicagóban immár PFL szervezet gáláján, amely megvette a Bellatort.

Borics Ádám Chicagóban a mérlegelésen Fotó: Cooper Neill

– Ez az elmúlt másfél év kínszenvedés volt a térdem miatt, mert mindennap volt vele valami, aztán kiderült, hogy kell egy második operáció is, így 2023 januárjától érezhettem azt, hogy nagyjából minden rendben a lábammal – mondta néhány napja a harmincesztendős Borics Ádám az M4 Sportnak. S azt is elárulta, a nehéz időszakban a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében.

Borics Ádám veszélyes ellenfelet intézett el

Ám végül nem így döntött, mostani ellenfelét, a nálánál négy évvel idősebb perui Enrique Barzolát pedig így jellemezte:

– Egy rendkívül veszélyes harcosról beszélünk, borzasztóan tapasztalt, tíz bunyója volt a UFC-ben, valamint edzett Khabib Nurmagomedov csapatában is. Sosem fárad el, mindig megy előre, szeret birkózni, és igyekszik többet melózni a harcok alatt, mint az ellenfelei.

Nos, Enrique Barzola most is sokat „melózott”, de ez kevés volt, mert Borics Ádám egyhangú pontozással győzött, le is ütötte ellenfelét.