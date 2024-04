Cristiano Ronaldo indította a dominót, így jutott fel az Inter a csúcsra

Az Inter ebből a szempontból szintlépés volt Inzaghinak, különösen, hogy 2021 nyarán az aktuális bajnokcsapathoz érkezett, miután Antonio Conte a pénzügyi helyzet rosszabbra fordulása után nem akart a kispadon maradni. A Napoli idei példáján láthattuk, hogy mennyire nehéz a címvédőhöz megérkezni: Luciano Spalletti távozása után a nápolyiak az idei mélyrepülés alatt már két edzőt – Rudi Garcia, Walter Mazzarri – elfogyasztottak, s az sem biztos, hogy Francesco Calzona hosszú távú megoldás lesz.

Inzaghi eleinte a kupaspecialista mivoltát támasztotta alá Milánóban, az Inter az első két idényében Olasz Kupát és Olasz Szuperkupát nyert, valamint a második szezonban jött a BL-döntő is, miközben a Bajnokok Ligájában az Inter Inzaghi érkezése előtt legutóbb 2011 őszén jutott túl a csoportkörön. A bajnokságban azonban az idei arany előtt csak egy ezüst, majd egy bronz jött össze, s tavaly tavasszal voltak olyan hangok, amelyek szerint csak a BL-menetelés tartotta Inzaghit a kispadon.

és Juventus szerepe az Inter sikerében

Ez azonban egyáltalán nem biztos. Giuseppe Marrotta, az Inter sportigazgatója már bizonyította, hogy megfontoltan építkezik. A szakember kulcsfigurája volt a Juventus előző évtizedbeli olaszországi dominanciájának, a Zebrák azonban Cristiano Ronaldo 2018-as leigazolásával letértek a Marotta által kijelölt útról, s ezzel egyik legnagyobb értéküket tálcán kínálták az egyik legnagyobb hazai riválisnak.

Bár Marotta tagadta, hogy a Ronaldo-igazolás miatt távozott Torinóból, azt nem rejtette véka alá, hogy nem értett egyet a döntéssel, a számok pedig azt mutatják, hogy alig néhány hónappal a portugál érkezése óta Marotta az Interhez távozott. A két csapat pedig, ha nem is egy csapásra, de ellentétes irányba indult el: míg a Juventus kilenc zsinórban nyert bajnoki címe után az elmúlt három idényben a dobogóról is lemaradt, az Inter a Marotta érkezése előtti időszak középszerűségéből visszatért a csúcsra. S minden jel arra mutat, hogy ott is maradhat a közeljövőben.

