Milák Kristóf és Kós Hubert számára is fontos hír érkezett Amerikából

Az elmúlt héten San Antonióban versenyzett Bob Bowman csapata, amelyben alaposan kitett magáért, hiszen 100 méteren gyorson, pillangón és háton is győzelmet aratott, az utóbbi számban ráadásul megjavította a saját magyar országos csúcsát. Ezek alapján Kós felkészülése a tervek szerint halad a párizsi olimpiára, ahol 200 háton az egyik legfőbb aranyesélyesünk lehet azok után, hogy a tavalyi fukuokai világbajnokságon remek teljesítménnyel győzelmet aratott a számban.

Kós Hubert világbajnoki aranyérmet szerzett Bob Bowman irányításával. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kós előrelépése nagymértékben köszönhető Bob Bowman munkájának, akivel tavaly év eleje óta készül együtt az Egyesült Államokban az arizonai egyetem csapatában. Michael Phelps egykori edzője azonban nemrég váratlanul bejelentette, hogy Texasban folytatja a karrierjét, ami Kósnak is a meglepetés erejével hatott. A húszéves magyar úszó elmondta, hogy jelenleg csak a párizsi olimpia lebeg a szeme előtt, addig továbbra is Bowman irányításával készül, az utána következő időszakra egyelőre nem néz előre.

Bowman váltása téma az Egyesült Államokban, erről is szólt a sajtótájékoztató, amelyet San Antonióban tartott.

Elhangzott egy olyan kijelentés is, ami a magyar úszók olimpiai esélyeire is hatással lehet. Bowman felfedte, hogy a párizsi olimpián a francia úszócsapat tagjaként vesz majd részt.

A döntését különösebben nem kell megmagyarázni: Bowman jelenlegi legsikeresebb tanítványa Léon Marchand, akit korábban Phelpshez hasonlítottak a képességei alapján. A 21 éves francia már ötszörös világbajnok, a 2022-es budapesti vb-n robbant be, ahol 200 és 400 vegyesen is nyert, 200 pillangón pedig második lett a világcsúccsal első mögött. A tavalyi fukuokai vb-n Marchand megvédte címeit – 400 vegyesen ráadásul megdöntötte Phelps utolsó élő világrekordját –, a távol maradó Milák hiányában pedig behúzta a 200 pillangó aranyát is.

Bob Bowman francia klasszisa egyre jobb

Egyértelműnek tűnik, hogy Milák fő számában Marchand lehet a legveszélyesebb rivális a párizsi olimpián, ahol a 200 pillangó nem ütközik a vegyesekkel a programban. Sokan most azzal nyugtathatják magukat, hogy az egyéves kihagyása után az országos bajnokságon visszatérő magyar klasszis jobb idővel győzött 200 pillangón a Duna Arénában (1:54,90) a múlt héten, mint Marchand San Antonióban (1:54,97). Ugyanakkor ez félrevezető is lehet.

– Azt gondolom, hogy Marchand komoly terhelésből ment arra a versenyre, ráadásul tavaly ugyanezen a viadalon egy másodperccel rosszabbat úszott – hívta fel a figyelmet Milák edzője, Virth Balázs arra, hogy a francia jobb volt az egy évvel ezelőtti önmagánál.

Ehhez fontos hozzátenni, hogy Milák viszont a győzelme ellenére önmagához képest jelentősen rosszabb időre volt képes, mint a tavaly áprilisi kaposvári ob-n, amikor 1:52,58 perces időt úszott. Tehát Marchand egy másodpercet gyorsult, Milák több mint kettőt lassult egyéves összehasonlításban.

Milák Kristóf – Több kilengés nem fér bele

A francia a tavalyi fukuokai vb-n 1:52,43 perces egyéni csúccsal győzött 200 pillangón, de abból kiindulva, hogy most mennyivel gyorsabb, mint egy éve ilyenkor, egyáltalán nem kizárt, hogy az olimpián legalább 1:51-es időre lesz képes. Olyat pedig mindeddig csak két ember tudott valaha a világon: Michael Phelps (egyszer) és Milák Kristóf (ötször).

A francia Léon Marchand pillangón Milák Kristóf olimpiai trónjára törhet. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Virth Balázs elmondása szerint az egyébként jó fizikai állapotban lévő, egy gramm súlyfelesleg nélkül munkára jelentkező Milák mindössze öt hetet edzett az irányításával az ob előtt. Az a zsenialitásának a jele, hogy ilyen rövid idő alatt is a magyar mezőny élére állt, ahhoz azonban, hogy kétszáz méteres távon az 1:54-ből 1:51 (vagy Milák esetében inkább 1:50) legyen, olyan állóképesség is kell, amit csak kemény munkával lehet megszerezni. Három hónap van hátra az olimpiáig, több kilengés, edzésmulasztás már biztosan nem fér bele.

Kós Hubert – Intő példa esete

Ami Kós Hubertet illeti, az ő esetében a munkamorál nem is lehet kérdés, Bowman még a februári dohai vb-re sem engedte el őt és persze Marchand-t sem, mert kőkemény edzésekkel alapoztak az Egyesült Államokban, biztosan csőre lesznek töltve Párizsban. Nála inkább az okozhat gondot, hogy Bowman a francia csapat tagjaként mennyi figyelmet tud majd szentelni neki az olimpián. A tavalyi fukuokai vb-n az edző az amerikai válogatott szövetségi kapitánya volt, de odafigyelt a külföldi tanítványaira is. Úgy viszont, hogy az olimpián a franciákkal tart, nyilván elvárás felé, hogy a potenciális aranyhalmozó Marchand legyen a fókuszában.

Sajnos láttunk már olyat, hogy egy világbajnok, esélyesnek tartott magyar úszó megsínylette az olimpián, hogy az edzője nem tudott kellő időt szentelni neki: a 2012-es londoni játékokon így járt és maradt érem nélkül Hosszú Katinka, akit az akkori amerikai edzője, Dave Salo magára hagyott, mert más dolga is volt bőven. Kós esetében pedig azt is tudjuk, mennyire megviselte őt, hogy élete első olimpiáján, Tokióban adminisztratív okok miatt nem lehetett ott vele az edzője, Magyarovits Zoltán. Bowman „hazai színekben” biztos ott lesz Párizsban, de kérdés, hogy a 200 háton aranyat remélő Kós mennyit kap majd belőle.