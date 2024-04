A United menedzsere így adta mindenki tudtára, hogy nem kíváncsi rájuk

Mint írtunk róla, a Liverpool szurkolói attól tartanak, hogy Arne Slot szeméjében megkapják a maguk Erik Ten Hagját. Mindketten kopaszok, hollandok és a hazájukban elismerést szereztek, mielőtt egy nagy angol klubnál kötöttek volna ki. Persze azt senki sem tudja megjósolni, hogy Slot mire képes a Liverpoollal, sőt, még azt sem jelentették be, hogy ő veszi át Jürgen Klopptól a gyeplőt, de egybehangzó sajtóinformációk alapján valóban ő lehet az utód.

Arne Slot a United menedzserére emlékezteti a szurkolókat (Fotó: EPA/Maurice van Steen)

Azt a Liverpool szurkolói már csak remélhetik, hogy Slot szigetországi pályafutása nem hasonlít majd Ten Hagéhoz. Utóbbi nem tudta visszavezetni a Manchester Unitedet az angol futball trónjára, 2022-es kinevezése óta egy Ligakupa-győzelmet tud felmutatni, valamint, hogy kétszer az FA-kupa döntőjébe jutott a csapata (idén még meg is nyerheti a trófeát, a Manchester Cityvel csapnak össze a Vörös Ördögök a fináléban), a Premier League-ben pedig közben csak hatodik az MU.

A United ismét kitiltott néhány újságírót

Ezért állítólag a klub vezetősége bőszen keresi Ten Hag utódját. Ezek a hírek minden bizonnyal a vezetőedzőhöz is eljutottak, és talán a frusztráltsága is közrejátszik abban, hogy az utóbbi időben egyre többször került összetűzésbe a sajtó munkatársaival. Két hete egy neki nem tetsző kérdés miatt kivonult a sajtótájékoztatójáról, azután azért háborodott fel, mert szégyenteljesnek nevezték csapata produkcióját, miután a United csak nagy nehézségek árán, tizenegyespárbajt követően tudta legyűrni a másodosztályú Coventryt, és jutott be az FA-kupa döntőjébe. A legfrissebb történés pedig, hogy a manchesteriek pénteki sajtótájékoztatója előtt a Sun, a Mirror és a Manchester Evening News munkatársait értesítették arról, hogy nem tehetnek fel kérdést Ten Hagnak.

Ez nem az első eset, hogy az MU így jár el néhány újságíróval szemben. Az idény egy korábbi szakaszában azért tiltottak ki négy lapot a Manchester United sajtótájékoztatóiról, mert szerintük nem adták meg a lehetőséget a klubnak arra, hogy reagáljanak a csapatról terjesztett hazug pletykákra.

